Başkan Sekmen ve Uçar\'dan saha gezisi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, saha gezisi yaptı ve vatandaşlarla buluştu.

Başkan Sekmen yaptığı açıklamada, "Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar kardeşim ile birlikte Şükrüpaşa mahallemizde saha ziyaretimizi gerçekleştirdik. Altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal yaşam alanlarından ulaşım konularına kadar devam eden ve planlanan çalışmalarımızı yerinde değerlendirdik. Hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, çözüm odaklı adımlarımızı sahaya yansıttık. Şehrimizin her noktasında olduğu gibi, Şükrüpaşa'da da hizmetin ve gelişimin izini sürmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Hasan-i Basri, Hacı İbrahim Baba Camii ve Caferiye Camii çevresinde yürütülen çalışmalarımızı yerinde inceledik. Bölgemizi yeniden şekillendirirken, geçmişimizi koruma, kimliğimizi muhafaza etme konusundaki hassasiyetimizi en ön planda tutuyoruz. Şehrimizin hem kimliğini koruyarak hem de yaşam kalitesini artırarak geleceğe taşıyacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'da halkla istişarenin ve çalışmaların yerinde görülmesinin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Şehirleri" ve "Gerçek Belediyecilik" perspektifi bizim için klavuzdur. Bu çerçevede köylerimizdeki, mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinliyor, çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuyoruz. AK Partimiz her alanda olduğu gibi, yerel yönetimlerde de eser ve hizmet siyasetinin, demokrasi ve kalkınma atılımlarının öncüsüdür" diye konuştu. - ERZURUM