Başkan Şimşek bayram öncesi berber ve kuaförleri ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Şimşek bayram öncesi berber ve kuaförleri ziyaret etti

07.07.2022 16:18
Başkan Şimşek bayram öncesi berber ve kuaförleri ziyaret etti

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Gölbaşılı berber ve kuaförleri ziyaret etti.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Gölbaşılı berber ve kuaförleri ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, beraberlerindeki Berberler Odası Başkanı, Esnaf Odası Başkanı, Kadın Kuaförler Odası Başkanı ile Kurban Bayramı öncesi Gölbaşılı berber ve kuaförleri ziyaret etti. İşletme sahipleri, Başkanı Şimşek'in her zaman kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi. Gölbaşı'nın en yaşlı berberlerinden Necati Amca, Başkanı çok ayrı sevdiğini anlatırken, başkanla sohbetinde paylaştığı, 1974 yılında başkanın küçüklüğünde onu tıraş ettiği anısı samimi ve keyifli anlar yaşattı. Başkan Şimşek, ziyaret ettiği berber ve kuaförlerin Kurban Bayramını kutlayıp, şunları söyledi:

"Bugün oda başkanlarımızla beraber bayram öncesi Gölbaşılı berber ve kuaförlerimizi ziyaret ettik, kendilerine temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri için uyarılarımızı yaptık. Hijyen kurallarına uyan işletmelerimize saç kurutma makinası ve çeşitli hijyenik malzemeler hediye ettik. Esnaflarımız da bize memnuniyetlerini ilettiler. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ramazan Şimşek, Kurban, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Şimşek bayram öncesi berber ve kuaförleri ziyaret etti - Son Dakika

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