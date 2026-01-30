Başkan Şimşek yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa'da dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından, yağıştan olumsuz etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Şimşek, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte sabah saatlerinde sahaya inerek yağıştan etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaf ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, "Manisa ve Şehzadeler ilçemizde dün akşam yaşanan sağanak yağış dolayısıyla, olabilecek risklerin önüne geçmek ve günlük yaşamın aksamamasını sağlamak amacıyla ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada aktif bir çalışma yürüttü. Gece boyunca ilçenin farklı bölgelerinde yapılan kontrollerle olabilecek olumsuzlukların büyümesi engellendi. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte yağıştan etkilenen mahallelerimizi ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduk, esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve çözüm noktasında ilgili birimlere gerekli talimatları verdik. Benzer hava şartlarına karşı hazırlıklarımızı sürdürecek, hızlı önlemler alarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA