Başkan Şimşek yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Başkan Şimşek yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

30.01.2026 13:18  Güncelleme: 13:20
Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa'da etkili olan sağanak yağış sonrası etkilenen mahalleleri ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan, belediyenin olarak gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa'da dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından, yağıştan olumsuz etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Şimşek, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte sabah saatlerinde sahaya inerek yağıştan etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaf ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, "Manisa ve Şehzadeler ilçemizde dün akşam yaşanan sağanak yağış dolayısıyla, olabilecek risklerin önüne geçmek ve günlük yaşamın aksamamasını sağlamak amacıyla ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada aktif bir çalışma yürüttü. Gece boyunca ilçenin farklı bölgelerinde yapılan kontrollerle olabilecek olumsuzlukların büyümesi engellendi. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte yağıştan etkilenen mahallelerimizi ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunduk, esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve çözüm noktasında ilgili birimlere gerekli talimatları verdik. Benzer hava şartlarına karşı hazırlıklarımızı sürdürecek, hızlı önlemler alarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Şimşek, Hava Durumu, Şehzadeler, Belediye, Politika, Manisa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
