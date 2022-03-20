Başkan Sülük'ten meclis üyelerine sert tepki - Son Dakika

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçede güzel çalışmalara imza atılmaya ve yatırım gelmeye başladığı andan itibaren iftiraların ayyuka çıkmaya başladığını söyledi.

Belediye Başkanı Ali Sülük, düzenlediği basın toplantısıyla son günlerde belediye ve şahsına yönelik suçlamalara cevap verdi. Meclis üyelerini sert sözlerle eleştiren Başkan Sülük, belediye ve şahsına yönelik suçlamalarda bulunan meclis üyelerinden savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını istedi. İskilip Belediyesi olarak sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini belirten Başkan Sülük, "Hala da bu süreci yaşamaya devam ediyoruz. Bu durum İskilip Belediyesi ve benden ziyade ilçemizin bir şanssızlığı. Enerjimizi son derece düşüren, performansımızı etkileyen olaylar oluyor. Uzun zamandır bu konularda açıklama yapmamak için direnirken maalesef meydanı boş bulanlar ortada cirit atmaya başladı. İlçede bir şeyler yapılmaya başladığı andan itibaren iftiralar çoğaldı. TOKİ projesi kesinleşti, Gençlik Merkezi ile ilgili ihaleye çıktık. Cumhur İttifakı üyesi AK Parti milletvekillerimizle birlikte ilçemize bir şeyler kazandırmaya başladık, iftiralar ayyuka çıktı. İftiraların yanı sıra belediyemizi kilitlemeye yönelik girişimler oldu" dedi.

"İçme suyuna zam yapmak gündemimizde yok"

İskilip Belediyesi mart ayı meclis toplantısının ibret vesikası olduğunu söyleyen Başkan Sülük, "Mart ayındaki meclis toplantımız bir ibret vesikası haline geldi. Meclis toplantısında kanun gereği 2 veya 3 kez gündeme getirdiğimiz bir husus vardı. Resmi Gazete'de atık su ve evsel katı atıkların bertarafı ile ilgili yönetmelik bulunuyor. Bütün belediyeler bunu yapmak zorunda. Bunu daha önce meclise sunduk. Meclis tarafından reddedildiği için tekrar sunduk. Mecliste bu konu görüşüldü. Meclis üyelerimizin olumlu veya olumsuz oy kullanma hakkı var. Meclise sunulan teklif katı atık tesisi ve bertarafı üzerineydi. Bununla ilgili hazırlanan bir komisyon raporu var. Bu maddede içme suyu ile ilgili bir madde yok. Tamamen katı atık projesi ile ilgili. Toplantıdan sonra meclis üyesi arkadaşımız sosyal medya hesabından 'Başkanlığın sunduğu suya yüzde 100 zamma hayır' ifadeleri bulunan bir paylaşım yapıyor. Burada bir safiyet mi ararsınız, art niyet mi ararsınız. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu maddede içme suyuna zam yapılacağına dair kesinlikle bir şey yok. Bunların bir meclis üyesi tarafından sosyal medyada da

paylaşılması kadar da gayri ahlaki bir husus yok. Belediyelerde meclis üyelerinin oy hakları var. Bunu istediğiniz

şekilde kullanırsınız. Bunu meclis dışında polemik yapmak, kamuoyunu yanıltmak, yanlış bilgilendirmek kadar da gayri ahlaki bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"Belediyeye ait toplu iğne satmadım"

Aynı meclis toplantısında mülkiyeti belediyeye ait iki işyerinin satışı ile ilgili bir gündem maddesi olduğunu hatırlatan Başkan Sülük, "O da polemik konusu yapıldı. İlçemiz esnaflarından motor tamircisi Hasan Coşgun isimli kardeşimiz, işyerinin bitişiğinde bulunan 2 adet dükkanın satışı ile ilgili bir talebi oldu. Şifaen durumu anlattım. Meclis üyelerimizle aramız çok iyi olmadığı için tüm meclis üyelerimizle görüşerek onların rızasını aldıktan sonra konunun meclise gelmesinin daha doğru olacağını söyledim. O kardeşimiz de meclis üyeleriyle görüştüğünü, hepsinin rızasını aldığını belirterek dilekçe ile satışının yapılması konusunda talepte bulundu. Esnafın derdine çare olmak adına dükkanları satışa çıkardık. İskilip Belediyesi'nde ilk kez bir dükkan satışa çıkmıyor. Geçmiş dönemlerde belediyemize ait işyerlerinin satışı yapıldı. Ama ben bugüne kadar belediyemize ait daha bir tane toplu iğne satmadım. Sadece burası için ve dükkanın bitişiğinde başka hiç kimse tarafından değerlendirilemeyecek yerler. Bu kadar polemik konusu olan dükkanları şu anda kiralayan da yok, başka bir alıcısı da yok. Biz sanki İskilip'te büyük bir yolsuzluk ve peşkeş çekiyoruz gibi bir algı oluşturuldu. Bununla ilgili sosyal medya üzerinden yine polemik konusu yapıldı. Bu dükkana sahip çıkan arkadaşlar, benden önce İskilip'in 21 dönümlük meyve bahçesinin satışına neden göz yummuşlar. Kimin elinde bu meyve bahçesi? Nerede bu arazi? Bundan önce meclis üyeliği yapan arkadaşlara soruyorum. Neden o dönem bu hassasiyeti göstermediniz? Kimde şimdi bu araziler? Üzerinde ne var? Nasıl yatırım yapıldı? Bu satışı bozmak için her şeyi yaptım ancak başarılı olamadım. Burası esnafımızın dükkanın yanı. Burayı satsak ta kimse almayacak. İhale ile satılacaktı" şeklinde konuştu.

"Meclis üyeleri MHP'den istifa etmedi, ihraç edildi2

"Neden meclis üyeleri başkana cephe aldı, niye böyle oldu" yönünde kamuoyunda sorular sorulmaya başlandığını anlatan Başkan Sülük, "Bazı internet sitelerinde sürekli MHP'den istifa eden meclis üyeleri ifadeleri yer alıyor. Bunlar istifa eden meclis üyeleri değil, MHP'den ihraç edildiler. Dolaysıyla kendilerini hala partideymiş gibi göstermelerine kimse aldanmasın. Bu arkadaşlar partimizden ihraç oldular. Neden ihraç oldular? Bunlarla ilgili meclis üyesi oldukları dönemde birçok sorun yaşadık. Milletin bana verdiği yetki gereği asla meclis üyeleri oldukları için onlara bir torpil, iltimas sağlayamazdım. Benden sürekli bunlar istendi. Bir de sürekli hakkımda soruşturma olduğu belirtiliyor. Hakkımda açılan bir tane soruşturma yoktur. Devam eden adli yargı süreci de yok. Bu yapılanların hiçbirisi devlet tarafından kayda değer görülmedi. Geçen yılki denetleme kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma, iftira, resmi belgede sahtecilik, yok etme ve gizleme suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Yine iki meclis üyesi hakkında da kepçeyi izinsiz kullandırma ve lastik paralarını zimmete geçirme suçlarından adliyeye suç duyurusunda bulunduk. Belediyenin parke taşları çalındı. Yargı tespit etti. Bununla ilgili karar kesinleşti. Bir meclis üyesi, sanayi sitemizde bir arsayı bu kiraya vermiş. Yer belediyenin bunu tespit ettik. Kiralayanla irtibata geçtik. Bu kişi bir meclis üyesinin kiraya verdiğini, parasını ona teslim ettiğini ifade etti. Bu işler sosyal medya hesaplarından kabadayılık yaparak olmaz. Verirsiniz savcılığa benim gibi, yargı gereğini yapar. Sosyal medyadan bu yapılmaz. Lütfen biraz ahlaklı olun. Bu arkadaşların meclis üyeliğinin düşürülmesi için gerekli girişimde bulundum. Bunlar neden oldu. İskilip'te bir şeyler görülmeye başlandı. Yıllardır çözülemeyen bir TOKİ sorunu vardı. Bunu çözdük. Benim verdiğim arsayı neden bugüne kadar kimse vermedi. Neden engel oluyorsunuz. Bana karşı düşmanlığınız olabilir ancak İskilip'in üzerinden elinizi çekin" ifadelerini kullandı.

"İlçemize GES yatırımı kazandırmak istiyoruz"

Cumhur İttifakı ve GES yatırımı hakkında da açıklamada bulunan Başkan Sülük, "Devletin üst seviyesinde büyük bir birliktelik var. Cumhur ittifakı Türkiye'nin geleceğinin ittifakı. Biz kim oluyoruz da burada bu ittifaka zarar verecek çalışmalar yapıyoruz. AK Partili bir meclis üyesinin MHP'den ihraç edilmiş meclis üyelerini alarak milletvekilimizi ve ilçe başkanımızı zora düşürecek tavırlarda bulunmalarını anlamıyorum. Cumhur İttifakı'na olan saygımızdan dolayı bunları idare etmeye çalıştık. Kırmamaya, dökmemeye çalıştık. Güneş enerji santrali ile ilgili bizden önceki belediye başkanımız tarafından lisansı alınmış. Allah razı olsun. Süre bitimine az kalmıştı. Hemen harekete geçtik süre uzatımı yapıldı. İller Bankası'ndan kredi talebimiz oldu. Kredi pandemi nedeniyle iptal oldu. Yeri uygun görülmedi, yerini değiştirdik. GES'i ilçemize kazandırmak istiyoruz. Ancak borçlanma limitimiz yetmiyor.

Bunu yapacak birisi varsa kapımız sonuna kadar açık. Bu konuda yardımcı olacak milletvekilimizin elini öperim. Anlattığım tüm konularla ilgili başkan yalan söylüyor desinler. Belgelerini ortaya koymaya hazırım" diye konuştu. - ÇORUM