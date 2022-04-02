Başkan Tarhan, Ukraynalılar ile buluştu - Son Dakika

Rusya ile yaşanan savaş sonrası ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişi yaptı.

Başkan Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye bürokratlarının da yer aldığı, Mezitli Belediyesi Tece Gönüllü Evinde gerçekleşen buluşmaya katılan Ukraynalılar, Başkan Tarhan'a eğitim, barınma, temel ihtiyaç gibi karşılaştıkları zorlukları anlattı. Sürecin belirsizliği nedeniyle zor günler yaşadıklarını ifade eden Ukraynalılar, misafir olarak bulundukları Türkiye'de 3 aylık vizelerinin dolmak üzere olduğunu ve sonrası için ne yapmak gerektiğini bilmediklerini aktardı. Daha önce Mezitli'ye yerleşmiş olan Ukraynalılarla dayanışma içerisinde temel sorunlarını aşmaya çalıştıklarını ancak bir yere kadar dayanabileceklerinin altını çizen vatandaşlar, "Ülkemiz maalesef savaş içerisinde. Babalarımız, ağabeylerimiz, kocalarımız ülkelerini korumak için orada kaldılar ama bizim burada yaşadığımız sıkıntılar ve sürecin belirsizliği büyük sorun oluşturuyor" dediler.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" anlayışını savunduklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Gönül isterdi ki sizler de memleketlerinizde güven içerisinde yaşamaya devam edin. Ancak maalesef bir savaşın mağdurları olarak Türkiye'ye geldiniz. Hepinize kucak açmak çok önemli bir insanlık görevidir. Burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte sizden gelen tüm talepleri not ettik. Başta Mersin Valiliğimiz olmak üzere ilgili kurumlarla görüşerek çözümü için bir yol haritası belirleyeceğiz. Onun dışında kalan sorunların çözümü için biz de elimizden geleni yapacağız. Öncelikle 3-6 yaş arası çocukların eğitimi için tespitler yaptırarak gerekirse bir Gündüz Bakımevi yapılması için girişimler yapacağız. Yine ilgililerine ve yeteneklerine göre Mezitli Belediyemizin açtığı kurslardan tüm Ukraynalı vatandaşlarımızın yararlanması için çalışma yapacağız. Gıda ve barınma sorunları için gereken çalışmaları yaparak tüm sorunların çözümünü sağlayacağız" diye konuştu. - MERSİN