Başkan Tarhan, Ukraynalılar ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Tarhan, Ukraynalılar ile buluştu

02.04.2022 16:59
Başkan Tarhan, Ukraynalılar ile buluştu

Rusya ile yaşanan savaş sonrası ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişi yaptı.

Rusya ile yaşanan savaş sonrası ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişi yaptı.

Başkan Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye bürokratlarının da yer aldığı, Mezitli Belediyesi Tece Gönüllü Evinde gerçekleşen buluşmaya katılan Ukraynalılar, Başkan Tarhan'a eğitim, barınma, temel ihtiyaç gibi karşılaştıkları zorlukları anlattı. Sürecin belirsizliği nedeniyle zor günler yaşadıklarını ifade eden Ukraynalılar, misafir olarak bulundukları Türkiye'de 3 aylık vizelerinin dolmak üzere olduğunu ve sonrası için ne yapmak gerektiğini bilmediklerini aktardı. Daha önce Mezitli'ye yerleşmiş olan Ukraynalılarla dayanışma içerisinde temel sorunlarını aşmaya çalıştıklarını ancak bir yere kadar dayanabileceklerinin altını çizen vatandaşlar, "Ülkemiz maalesef savaş içerisinde. Babalarımız, ağabeylerimiz, kocalarımız ülkelerini korumak için orada kaldılar ama bizim burada yaşadığımız sıkıntılar ve sürecin belirsizliği büyük sorun oluşturuyor" dediler.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" anlayışını savunduklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Gönül isterdi ki sizler de memleketlerinizde güven içerisinde yaşamaya devam edin. Ancak maalesef bir savaşın mağdurları olarak Türkiye'ye geldiniz. Hepinize kucak açmak çok önemli bir insanlık görevidir. Burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte sizden gelen tüm talepleri not ettik. Başta Mersin Valiliğimiz olmak üzere ilgili kurumlarla görüşerek çözümü için bir yol haritası belirleyeceğiz. Onun dışında kalan sorunların çözümü için biz de elimizden geleni yapacağız. Öncelikle 3-6 yaş arası çocukların eğitimi için tespitler yaptırarak gerekirse bir Gündüz Bakımevi yapılması için girişimler yapacağız. Yine ilgililerine ve yeteneklerine göre Mezitli Belediyemizin açtığı kurslardan tüm Ukraynalı vatandaşlarımızın yararlanması için çalışma yapacağız. Gıda ve barınma sorunları için gereken çalışmaları yaparak tüm sorunların çözümünü sağlayacağız" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Tarhan, Ukraynalılar ile buluştu

YORUMLAR
500
Otizmli çocuklar yelken ve deniz keyfi yaşadı Otizmli çocuklar yelken ve deniz keyfi yaşadı Başkan Tarhan'dan bisikletli denetim Başkan Tarhan'dan bisikletli denetim

Neşet Tarhan, Türkiye, Mezitli, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tarhan, Ukraynalılar ile buluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı
16:40 Ramazan'ın gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı! Fiyat 30 TL ile 300 TL arasında değişiyor
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:39 Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, en zengin Türk oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 17:06:54. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Tarhan, Ukraynalılar ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement