Başkan Taşkın: "15 Temmuz, milletimizin devletine ve vatanına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır" - Son Dakika
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Başkan Taşkın: "15 Temmuz, milletimizin devletine ve vatanına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır"

Başkan Taşkın: "15 Temmuz, milletimizin devletine ve vatanına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır"
14.07.2026 14:12  Güncelleme: 14:13
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin iradesine, devletine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin iradesine, devletine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Taşkın, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin vatanına, devletine ve milli iradesine sahip çıkarak hain darbe girişimini bertaraf ettiğini ifade etti. Milletin kararlı duruşunun Türkiye'nin geleceğine yönelik tehdidi ortadan kaldırdığını belirten Taşkın, 15 Temmuz'un birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunun en güçlü şekilde ortaya konulduğu günlerden biri olduğunu kaydetti.

Başkan Taşkın mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz, aziz milletimizin vatanına, bayrağına, devletine ve milli iradesine sahip çıkarak tarih yazdığı unutulmaz bir gecedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan çağrıya kulak veren milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek hain darbe girişimine geçit vermemiştir. O gece ortaya konulan kararlı duruş, milletimizin iradesinin hiçbir vesayet odağına teslim edilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu topraklar, tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü tehdidin üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bizlere düşen görev ise o ruhu canlı tutmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve güçlü Türkiye idealine aynı kararlılıkla katkı sunmaktır. Milletimize hizmet etmeyi en büyük sorumluluk olarak görüyor, ülkemizin birlik ve beraberliği için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanı uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize ve devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." - MALATYA

Kaynak: İHA

İsmail Bayram, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Taşkın: '15 Temmuz, milletimizin devletine ve vatanına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır' - Son Dakika

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