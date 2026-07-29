Başkan Taşkın, Battalgazi’deki rezerv alan incelemelerine devam ediyor - Son Dakika
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Başkan Taşkın, Battalgazi’deki rezerv alan incelemelerine devam ediyor

Başkan Taşkın, Battalgazi’deki rezerv alan incelemelerine devam ediyor
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Sancaktar Mahallesi’ndeki rezerv alan çalışmalarını yerinde inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Sancaktar Mahallesi'ndeki rezerv alan çalışmalarını yerinde inceledi. Üst yapı imalatlarının tamamlandığı projede yaklaşık 1.000 konut ile 800'e yakın iş yerinin eylül ayında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya'nın yeniden imar ve inşa çalışmaları kapsamında Sancaktar Mahallesi'nde yapımı devam eden rezerv alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Proje Müdürü Ali Kocaman'dan inşaatın son durumuna ilişkin bilgi alan Başkan Taşkın, bölgenin eylül ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Kuzu Grup tarafından yürütülen ve 39 bloktan oluşan projede, 3+1 nitelikte yaklaşık 1.000 konut ile blok altlarında ve bağımsız bölümlerde yer alan 800'e yakın iş yeri bulunuyor. Konut ve iş yerlerindeki cam, kapı, sıva, boya, doğrama ve mantolama çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı alanda ekipler, altyapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesine yoğunlaştı.

"Eylül ortasında teslim edilmesi hedefleniyor"

Rezerv alanındaki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Başkan Taşkın, projenin teslim takvimine ilişkin bilgi vererek, "Burada 1.000'in üzerinde konut ve 800'e yakın iş yeri bulunuyor. Üst yapı çalışmaları tamamlandı. Şu anda altyapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleri sürdürülüyor. Şantiye yönetiminin verdiği bilgilere göre alanın eylül ayının ortalarında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Tahliye ve alanın boşaltılması süreci nedeniyle çalışmalar diğer rezerv alanlarına göre daha geç başlamıştı. Buna rağmen bugün itibarıyla teslim için 45 günlük, en fazla iki aylık bir süreden söz ediyoruz" dedi.

"Arslantepe Caddesi geniş bir ulaşım aksına dönüştü"

Bölgedeki dönüşümün yalnızca konut ve iş yerleriyle sınırlı kalmadığını ifade eden Başkan Taşkın, rezerv alan çalışmalarıyla birlikte Arslantepe Caddesi'nin de yeniden düzenlendiğini kaydetti. Taşkın, "Daha önce araçların geçmekte zorlandığı ve ticari hareketliliğin sınırlı kaldığı Arslantepe Caddesi, yapılan düzenlemelerle Kışla ve İnönü caddeleri gibi geniş bir ulaşım aksına dönüştü. Cadde üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçilecek. Bölge, yeni yolları ve ticaret alanlarıyla Malatya'nın önemli merkezlerinden biri haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"İş yeri kiralarında dengelenme sağlayacak"

Projedeki iş yerlerinin kent merkezindeki ticari hayat açısından önem taşıdığını dile getiren Taşkın, yaklaşık 800 iş yerinin kullanıma açılmasıyla piyasadaki iş yeri ihtiyacının karşılanmasına katkı sunulacağını belirtti. Taşkın, "Bu alandaki iş yerlerinin eylül ayında teslim edilmesiyle kentte ticari faaliyetler için yeni bir alan oluşacak. Yaklaşık 800 iş yerinin piyasaya dahil olması, iş yeri kiralarının dengelenmesine de önemli katkı sağlayacak. İnşaat süresince şantiyelerin tozuna, gürültüsüne ve oluşturduğu yoğunluğa sabır gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeniden inşa sürecinde emeği bulunanlara teşekkür eden Başkan Taşkın, "Bu çalışmaların hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na, sahada görev yapan mühendislerimize, ustalarımıza ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın. Projenin hak sahiplerimize ve esnafımıza hayırlı, iş yerlerimizin bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Anahtar teslimi için son aşamadayız"

Proje Müdürü Ali Kocaman ise alanda 39 blok bulunduğunu belirterek, "Bloklarımızın tamamı 3+1 konutlardan oluşuyor. İç imalatlar ve mantolama çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Şu anda ağırlıklı olarak çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını yürütüyoruz. Kabul işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte eylül ayı içinde alanı anahtar teslim hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İsmail Bayram, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Taşkın, Battalgazi’deki rezerv alan incelemelerine devam ediyor - Son Dakika

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