Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu anma mesajı yayımladı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu\'nu anma mesajı yayımladı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya'nın yetiştirdiği değerli devlet adamlarından 8'nci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ve Malatya Belediyesi eski Başkanlarından merhum Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Taşkın, Turgut Özal'ı Türkiye'nin siyasi hayatında iz bırakan bir devlet adamı olarak anarken, Hamit Fendoğlu'nun da Türk siyasetine mertliği ve dürüstlüğü ile damga vurduğunu belirtti.

16.04.2024 16:16  Güncelleme: 16:21
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya'nın yetiştirdiği değerli devlet adamlarından 8'nci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ve Malatya Belediyesi eski Başkanlarından merhum Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'ı vefatının 31'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Türkiye'nin siyasi hayatında iz bırakan ve ülkemizin geleceği adına devrim niteliğinde adımlar atan, yaptıkları icraatler ile ülkemize ivme kazandırarak uluslararası arenada söz sahibi ülkelerden kılan hemşerimiz, büyük devlet adamı 8'nci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı Türk Milleti her zaman saygıyla ve minnetle yad edecektir. Demokratikleşme ve kalkınma sürecimizde Türkiye'nin kabuğunu kırmasının önünü açan merhum Özal'ın, dönemin zor şartlarında yaptıklarının kıymeti bugün çok daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu vesileyle 8'nci Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'a bir kez daha Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet ve mağfiret diliyor, kendisini minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Başkan Taşkın ayrıca 17 Nisan 1978'de evine gönderilen bomba ile suikasta kurban giden Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu içinde ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, " Ömrü boyunca Türk siyasetine mertliği ve dürüstlüğü ile damga vurmuş bir siyaset adamı olan Hamit Fendoğlu, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak puslu dönemlerinden olan 17 Nisan 1978 tarihinde bombalı paketin patlaması üzerine şehit edilmişti. Bu alçak saldırıda gelini ve 2 torunu ile birlikte katledilen değerli belediye başkanlarımızdan rahmetli Fendoğlu, Malatya'ya hizmet etme aşkı ile çalışan, yiğitliğiyle ve cesurluğuyla tanınmış, Malatya'mızın yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biriydi. Ülkemizi karanlık günlere götürmek isteyenlere, demokrasiyi hiçe sayanlara karşı cesur duruşuyla daima minnetle anılacak ve mirasına her zaman sahip çıkılacaktır. Bu vesileyle Malatya Belediyesi eski Başkanlarından Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu da 46'ncı ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor, ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu anma mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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