Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu\'nu anma mesajı yayımladı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya'nın yetiştirdiği değerli devlet adamlarından 8'nci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ve Malatya Belediyesi eski Başkanlarından merhum Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.
Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'ı vefatının 31'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Türkiye'nin siyasi hayatında iz bırakan ve ülkemizin geleceği adına devrim niteliğinde adımlar atan, yaptıkları icraatler ile ülkemize ivme kazandırarak uluslararası arenada söz sahibi ülkelerden kılan hemşerimiz, büyük devlet adamı 8'nci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı Türk Milleti her zaman saygıyla ve minnetle yad edecektir. Demokratikleşme ve kalkınma sürecimizde Türkiye'nin kabuğunu kırmasının önünü açan merhum Özal'ın, dönemin zor şartlarında yaptıklarının kıymeti bugün çok daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu vesileyle 8'nci Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'a bir kez daha Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet ve mağfiret diliyor, kendisini minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.
Başkan Taşkın ayrıca 17 Nisan 1978'de evine gönderilen bomba ile suikasta kurban giden Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu içinde ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, " Ömrü boyunca Türk siyasetine mertliği ve dürüstlüğü ile damga vurmuş bir siyaset adamı olan Hamit Fendoğlu, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak puslu dönemlerinden olan 17 Nisan 1978 tarihinde bombalı paketin patlaması üzerine şehit edilmişti. Bu alçak saldırıda gelini ve 2 torunu ile birlikte katledilen değerli belediye başkanlarımızdan rahmetli Fendoğlu, Malatya'ya hizmet etme aşkı ile çalışan, yiğitliğiyle ve cesurluğuyla tanınmış, Malatya'mızın yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biriydi. Ülkemizi karanlık günlere götürmek isteyenlere, demokrasiyi hiçe sayanlara karşı cesur duruşuyla daima minnetle anılacak ve mirasına her zaman sahip çıkılacaktır. Bu vesileyle Malatya Belediyesi eski Başkanlarından Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu da 46'ncı ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor, ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Son Dakika › Politika › Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu anma mesajı yayımladı - Son Dakika
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te temaslarına başlayan Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile görüştü. Görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin önemi vurgulandı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik üçlü iş birliği hakkında konuşuldu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Rektör Kibar, Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirerek, ikiyüzlülük olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba'ya yanıt vererek, İsrail'in çocukları öldürdüğünü ancak Ağbaba'nın İsrail'e değil AKP'ye kızdığını söyledi. CHP'nin grup önerisiyle İsrail ile yapılan ticaretin neden ve sonuçlarının araştırılması talep edildi.
31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafatlı makam'' katı tartışmasıyla gündeme gelen katı ve odaları görüntülendi. Belediyenin başkanlık katındaki 2 makam odasında, 2 adet lüks banyo, şark köşesi, davet salonu, yemek odalarının bulunduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar” dedi. Belediyenin 1 milyar 946 bin TL’lik borç durumu da belediye binasına asıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Karaçam Mahallesi Muhtarı Alaaddin Şeker, tek listeyle yapılan seçimde oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Mehmet Öztürk, Şeker'e yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar vererek, yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi. Ayrıca, enflasyonun ücretli kesimlerde yol açtığı sıkıntıları bildiklerini ve popülist adımlardan uzak duracaklarını belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette, Manisa'nın potansiyeli ve işbirliği konuları ele alındı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek adalet talebinde bulundu.
Kütahya İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyeleri seçildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?