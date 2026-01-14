Başkan Tatık; "Geçici görüntüler değil, kalıcı altyapı üretiyoruz"

Tavas ilçe merkezinde yıllardır her yağışta yaşanan su taşkınları ve altyapı sorunlarına kalıcı çözüm için çalışmaların sürdüğünü belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Geçici görüntüler değil, kalıcı altyapı üretiyoruz" dedi.

Tavas ilçe merkezinde uzun yıllardır yoğun yağışlarla birlikte yaşanan su birikintileri, taşkınlar ve altyapı yetersizlikleriyle ilgili kapsamlı çalışmalar sürüyor. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yürütülen yağmur suyu altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, projelerin günü kurtarmaya değil, ilçenin önümüzdeki onlarca yılını güvence altına almaya yönelik olduğunu vurguladı.

Başkan Tatık, yağmur suyu altyapı çalışmalarının planlı, etaplı ve teknik gerekliliklere uygun şekilde ilerlediğini belirterek, 1. etap çalışmalarının 09 Nisan 2025 tarihinde ihale edildiğini, 02 Mayıs 2025'te sözleşmesinin imzalandığını söyledi. Bu etap kapsamında Şehit Albay Karaoğlanoğlu, Vali Recep Yazıcıoğlu ve Kabristan Caddeleri ile Adalet Sokak'ta yağmur suyu hattı imalatlarının yapıldığını ifade eden Başkan Tatık, çalışmaların 14 Ağustos 2025'te tamamlanmasının planlandığını ve sözleşme bedelinin 11 milyon 883 bin 15 TL olduğunu kaydetti.

2. etap yağmur suyu hattı çalışmalarının ise 07 Kasım 2025'te ihale edildiğini, 11 Aralık 2025'te sözleşmesinin imzalandığını aktaran Başkan Tatık, bu etapta Ramazan Köylü ve Necip Savcı Caddeleri ile 1204, 1221, 3110/1 ve 3120 sokakların kapsama alındığını söyledi. Çalışmaların 250 gün süreceğini ve 11 Eylül 2026'da tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Tatık, ikinci etap sözleşme bedelinin 59 milyon 800 bin TL olduğunu ifade etti.

Çalışmaların iki etap halinde yürütülmesinin nedenine de değinen Başkan Tatık, "Asfaltı yapıp tekrar kazmak hem kamu kaynağını israf etmek hem de vatandaşımıza eziyet etmektir. Bu nedenle yağmur suyu hatlarını üstyapıyla uyumlu ve kalıcı olacak şekilde etaplandırdık" dedi.

Sarp Deresi Islah Projesi'ne de değinen Başkan Tatık, DSİ tarafından başlatılan ancak güzergah sorunları nedeniyle yarım kalan proje için gerekli yazışmaların yapıldığını, deşarj noktalarına ilişkin olarak parsel sahiplerinden muvafakat alınması sürecinin başlatıldığını ve çalışmaların tüm kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Geçici su birikintilerinin yanlış yorumlandığını ifade eden Başakan Tatık, henüz işletmeye alınmamış hatlar üzerinden yapılan eleştirilerin teknik gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı. Tüm yağmur suyu hatlarının Eylül 2026 itibarıyla tam kapasiteyle işletmeye alınmasının planlandığını söyleyen Başkan Tatık, "Biz fotoğrafla algı değil, mühendislikle çözüm üretiyoruz. Tavas için sabırla, planla ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ