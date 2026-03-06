Başkan Tatık, Tavas'a değer katan projeleri sahada inceledi - Son Dakika
Başkan Tatık, Tavas'a değer katan projeleri sahada inceledi

Başkan Tatık, Tavas'a değer katan projeleri sahada inceledi
06.03.2026 10:35  Güncelleme: 10:38
Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçede planlanan ve yapımı devam eden sosyal alan projelerini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçede planlanan ve yapımı devam eden projeleri yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Tatık, Tavas merkez ve mahallelerde hayata geçirilmesi planlanan sosyal alan projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Karahisar Mahallesi'nde yapılması planlanan çay bahçesi, Kızılcabölük Mahallesi'nde projelendirilen çay bahçesi ve kır düğün salonu ile sanayi üst kısmında hayata geçirilecek sosyal tesis ve yeşil alan park projelerini inceleyen Tatık, ayrıca 5 katlı bina ve KYK binasında yapılacak tamir ve tadilat çalışmalarını da yerinde değerlendirdi. Başkan Tatık, yapımı devam eden paintball sahası alanında da incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İlçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas ve mahallelerimizde planlanan ve yapımı devam eden projeleri yerinde incelemek üzere sahadaydık. İlçemizin sosyal yaşamına katkı sağlayacak projeleri en kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tavas için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

