Tekkeköy Devlet Hastanesi 2024\'te hizmete açılacak

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden müjdeyle döndü. Başkan Togar, "Tekkeköy Devlet Hastanemizin 2024 yılı içerisinde kullanıma açılacağının müjdesini aldık" dedi.

Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar AK Parti Genel Merkez'de yapılan Samsun Yerel Seçim Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'daydı. Burada yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Togar, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı. İlçe tarihinin en büyük kamu yatırımı olan 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi yatırımından da söz eden Togar görüşmeden müjdeyle döndü.

"Tekkeköy Devlet Hastanesi 2024'te hizmete girecek"

Başkan Togar, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmemizde temelini birlikte atmış olduğumuz Tekkeköy Devlet Hastanemizin 2024 yılı içerisinde hemşehrilerimizin kullanımına açılacağının sözünü almış bulunmaktayız" dedi.

"Hastane ile hedeflerimize daha hızlı ve kararlı yürüyeceğiz"

"İlçe hastanemiz ile birlikte Tekkeköy'ümüz de pozitif anlamda değişecek ve gelişecek" diyen Togar, "İlçemizi bir asırdır özlem duyduğu hastane yatırımına kavuşuyor. 250 yataklı 61 bin metrekare kapalı alana sahip ilçe devlet hastanemizde kaba inşaatımız büyük oranda bitti, şu anda iç donanımı ve ikmal işleri açısında çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanımızın da müjdesiyle inşallah 2024 yılı içerisinde kullanıma açarak ilçemizdeki bu eksikliği gidereceğiz. Yalnız bununla da sınırlı kalmayacak. Böyle bir hastane ile ilçemizin çok büyük değişim ve gelişimler yaşayacağını şimdiden öngörüyoruz. Hastane ile birlikte Tekkeköy 24 saat yaşamın olduğu bir kent haline gelecek. 100 bin nüfus hedefimize doğru daha hızlı ve kararlı adımlarla yürüyeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN