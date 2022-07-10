Başkan Togar vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Togar vatandaşlarla bayramlaştı

10.07.2022 19:51
Başkan Togar vatandaşlarla bayramlaştı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şehir meydanında ilçe halkıyla bayramlaştı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şehir meydanında ilçe halkıyla bayramlaştı.

Düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Karmil ve Özkan Karakaya, mahalle muhtarları, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Milletvekili Yılmaz ile birlikte katılımcılarla tek tek bayramlaşan Başkan Togar, herkesle fotoğraf çektirdi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Togar, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da geleneksel hale dönüşen ilçemiz meydanındaki bayramlaşma programımızda yediden yetmişe tüm ilçe halkımızla kucaklaşarak bayramlaştık. Rabb'im birlik beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı nasip etsin" dedi.

Bayramlaşma programına katılanlara program sonunda Başkan Togar ile çektirdikleri fotoğraflar basılıp çerçevelenerek hediye edildi.

Programına Şehit İslam Sancak'ın ailesini ziyaret ederek devam eden Başkan Togar daha sonra ise bu akşam başlayıp yarın akşama dek sürecek Çimenli Yeşiltepe ikinci Yaz Festivali alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Togar, "Bu ve bu gibi kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasını temenni eder, şenliğin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Tatvan'da bayramlaşma töreni Tatvan'da bayramlaşma töreni
Kaynak: İHA

Milletvekili, Hasan Togar, Tekkeköy, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Togar vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 İlber Ortaylı ile Melih Gökçek arasında hizmet tartışması! Gökçek "Ya cahilsin ya yağcı" deyip Ortaylı'yı TV'de tartışmaya çağırdı
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
18:18 Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
17:46 Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 19:58:18. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Togar vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement