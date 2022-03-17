Başkan Topaloğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Topaloğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldi

17.03.2022 12:34
Başkan Topaloğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sanayi esnafıyla bir araya gelerek esnafa Türk Bayrağı hediye etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sanayi esnafıyla bir araya gelerek esnafa Türk Bayrağı hediye etti.

Yeni Küçük Sanayi Sitesinin tamamlanmasının ardından esnafa hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na, Kemer Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Özcan Çeliktaş, Yeni Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Seçkin Durusoy, Kemer Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın eşlik etti.

Yeni işyerlerine taşınan sanayi esnafını tek tek ziyaret eden Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, esnafa hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Türk Bayrağı hediye etti.

"Çalışmalar devam ediyor"

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu, yeni sanayide yapılan 57 dükkan sahibi esnafı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini söyledi. Topaloğlu, sanayi sitesindeki esnafa Türk Bayrağı hediye ettiklerine de değinerek, "Sanayi sitesinin yapılmasında en büyük emek Kemer Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın ve yönetim kurulu üyelerinindir. Sürekli Ankara'ya gidip geldi. Planların revize edilmesi gibi konuları göğüslediler. Biz de belediye olarak kendilerine her anlamda destek olduk. Sanayi içerisindeki yolların kilit taşıyla kaplanmasını ve çevre düzenlemesini yaptık. Alt ve üst yapı çalışmalarımızı yaptık. Eksik olan yerlerde de çalışmalarımız devam ediyor. Tüm esnafımıza yeni işyerleri hayırlı olsun" diye konuştu.

Kemer Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın ise Başkan Topaloğlu'nun göreve geldiği günden bu yana her zaman sanayi esnafının yanında olduğunu söyledi. Sanayinin yapılmasında Topaloğlu'nun emeklerinin büyük olduğunu aktaran Akın, "Sanayi sitesinin yapımı sırasında başkanımız bize çok yardımcı oldu. İmar, planlar ve hafriyat konusunda bize büyük desteği oldu. Bugüne kadar yanımızda oldu. Bundan sonrada yanımızda olacağından şüphemiz yok" dedi. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Başkan Topaloğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Başkan Topaloğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Başkan Topaloğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldi

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Necati Topaloğlu, Türk Bayrağı, Mehmet Akın, Kemer, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Topaloğlu, sanayi esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika


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