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Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı - Son Dakika

Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı

14.12.2021 13:28
Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Çonuşalım, Bilişelim' projesi kapsamında Bursa, Muğla, Isparta, Burdur, Antalya ve ilçelerinden gelen yörük derneklerini ağırladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Çonuşalım, Bilişelim' projesi kapsamında Bursa, Muğla, Isparta, Burdur, Antalya ve ilçelerinden gelen yörük derneklerini ağırladı.

Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği(YÖRSİAD) ve Antalya Yörük Türkmen Gençliği Derneği işbirliğiyle, 'Çonuşalım, Bilişelim' projesi kapsamında yörük dernekleri Antalya'da buluştu. Bursa, Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya'nın ilçelerinden gelen yörük derneklerini Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sabah kahvaltısında ağırladı. Kahvaltıya YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, Antalya Yörük Türkmen Gençliği Derneği Başkanı Ömer Köroğlu'nun yanı sıra diğer illerden gelen Yörük derneklerinin başkanları katıldı.

"Sevgi üreten bir toplum"

Türkiye'nin dört bir tarafındaki yörük dernekleri ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tütüncü, "Birlik ve beraberlik meclisleri, güzel sofralar kalplerimizi, gönüllerimizi birbirine yaklaştırıyor" dedi. Her zaman saygı üreten bir toplum inşa etme hedefiyle yol yürüdüklerini belirten Başkan Tütüncü, "Atalarımızın insanlık tarihi kadar eski olan aziz milletimizin yer yüzündeki yürüyüşüne baktığımızda, hep sevginin asaletini egemen kılmak için mücadele ettiklerini görürüz. Modern insanın, modern toplumun, modern zamanların bana göre en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi üreten, saygı üreten bir toplum inşa etmek. Ne mutlu ki; bizim yürüdüğümüz yolun büyükleri, geçmişimiz, atalarımız bunun en güzel örneğini bütün insanlığa, yeryüzüne, kainata en güzel biçimde göstermişler. Bizler sevgi üreten, saygı üreten bütün etkinliklerde varız. Biz her zaman sizlerin yanındayız" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı
Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı
Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı
Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı
Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı
Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı
Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı

Hakan Tütüncü, Antalya, Bursa, Kepez, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tütüncü, farklı illerden gelen yörük derneklerini ağırladı - Son Dakika


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