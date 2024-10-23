Başkan Uysal Ahşaka Ahlak Reformu Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

Başkan Uysal Ahşaka Ahlak Reformu Çağrısı Yaptı

Başkan Uysal Ahşaka Ahlak Reformu Çağrısı Yaptı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni kitabının tanıtımında ahlak reformu gerekliliğini vurguladı ve toplumun ayrıştığına dikkat çekerek birlik çağrısı yaptı.

23.10.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni kitabı 21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet'in tanıtım ve imza gününde "Ahlak reformu yapmamız gerekiyor. Bebeklerin üzerinden para kazanılıyor. Acıma yok. Bir an önce toparlanıp tekrar yeni bir başlangıç yapacağız. Hukuk zemininde yapacağız. Demokratik gücümüzü kullanarak yapacağız. Mutlaka yapacağız" diye konuştu.

Başkan Uysal'ın edebiyat dünyasına adım attığı Lavinya'nn Aşkla İmtihanı isimli öykü kitabının ardından inceleme dalındaki yeni kitabı "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet", Cumhuriyet Kitapları'ndan çıktı. Uysal'ın yeni kitabının tanıtımı ve imza günü Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Antalya'nın siyaset, iş, sanat dünyasının bir araya geldiği etkinliğe kent sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

'Sorumluluk hissettim'

Başkan Uysal, kitabının bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını söyledi. Toplumun ayrıştığı, umutsuzluğa sürüklendiğini, insanları bir arada tutacak değerlerin, kavramların, kurumların yıprandığını söyleyen Başkan Uysal, kitabın bu çerçevede bu kavramları yeniden hatırlattığı aktardı.

Uysal, şöyle devam etti:

"Sadece bir nostalji duygusuyla 'Ne günlerdi, neler başardık' demek için değil gelecekte neler yapacağımızı, neler yapmakla mükellef olduğumuzu, gelecek kuşaklarımız için ne gibi tedbirler almamız gerektiğini kavrayabilmek için bunları yeniden konuşmaya çok ihtiyacımız var. O yüzden, 21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet kitabını yazma gereği duydum. Sorumluluk hissettim. Bu vatanı seven, bu vatanın alternatifsiz tek vatanımız olduğunu kavrayan, insanımızın geleceği için kaygılanan, bunu düşünen bütün insanların sorumluluğuyla bu fikirleri bir araya getirmek ve bu fikirler ekseninde konuşabilmek için bu kitap ortaya çıktı."

"Kurtuluş hafızamız"

Kurtuluşun mümkün olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Bu bizim hafızamızda var. İşte yüz yıl önce hep beraber yaptığımızı bugün de yaparsak önümüzde hiç kimse duramaz. Yüz yıl önce ne yaptıysak bugün de yaptığımız zaman çocuklarımızın geleceğini, bu ülkenin sınırlarını hep beraber omuz omuza kurtarırız" şeklinde konuştu.

"Yüzyılın ruhuyla bugüne bakmalıyız"

Uysal, dünyanın yapay zeka ve robot teknolojisine yatırım yaptığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirdiği bir dönemde Türkiye'nin yüz yıl önceki ruhla bugüne yaklaşması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Uysal, "Bu trenlerin hepsini kaçırırsak, bu topraklarda ulusal birlik bütünlük içinde ayakta kalmamız mümkün değil. ya bugün bu birlik ve beraberliği sağlayacağız ya da hiçbir zaman sağlayamayacağız" dedi.

"Etik devrimi"

21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet kitabının bunları anlattığını söyleyen Başkan Uysal, hızla eğitim kurumlarının dönüşümüyle yeni yüzyılın karşılanması gerektiğini söyledi. Eğitim kurumlarının topyekun birer kuluçka, birer fikir merkezi, birer ulusal girişim merkezine dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bir ahlak reformu yapmamız gerekiyor. Bir ulusal seferberlik, bir etik devrimi. Bebeklerin üzerinden para kazanılıyor. Acıma yok. Göçmen ticareti, insan ticareti, akla gelen her şey mubah kabul ediliyor. Dünyanın bütün kara para sistemleri ülkemize doluşuyor. Ülkemizde kurumsallaşan hiçbir şey bırakılmıyor. Eğer bugün biz bu birliği bu dirayeti gösteremezsek yarın gerçekten geçmiş olsun. O yüzden bir an önce toparlanıp tekrar yeni bir başlangıç yapacağız. Hukuk zemininde yapacağız. Demokratik gücümüzü kullanarak yapacağız. Mutlaka yapacağız."

Başkan Uysal, konuşmasının ardından yeni kitabını imzaladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ümit Uysal, Muratpaşa, Politika, Edebiyat, antalya, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Uysal Ahşaka Ahlak Reformu Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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