Başkan Uysal'dan ek mecliste Kırcami talebi - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Pazartesi günü toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde komisyona sevk edilen Kırcami imar planlarının 14 Ocak Cuma günü yeniden toplanacak mecliste görüşülmesi için ilgili yazıyı Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi.

Yaklaşık 27 bin nüfusa sahip Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan'ın belli bölümlerini kapsayan Kırcami'de, mahkemenin imar planlarını iptal etmesinin ardından başlayan süreç devam ediyor. 2 Ocak'ta gerçekleşen referandumda Belediye Başkanı Uysal'ın "Hali hazır planların ana esasları üzerinden süreci devam ettirelim" çağrısına bölge sakinleri yüzde 87 "Evet" oyuyla destek verirken, üst ölçekli imar planları pazartesi toplanan Büyükşehir Belediyesi Meclis gündeminde yer aldı.

Bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki bölgenin planları, meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na oybirliğiyle sevk edildi. Başkan Uysal, ilgili gündemin cuma günü yapılacak ek mecliste görüşmesi için ilgili yazıyı Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Yazıda, "Kırcami bölgesi 25 bin, 5 bin ölçekli nazım imar planlarının 14 Ocak tarihli belediyemiz meclisine sevk edilmesi hususunda gereğini arz ederim" ifadesi yer aldı.

"Muratpaşa olağanüstü toplanacak"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami imar planlarını sonuçlandırmak için 8 yıldır büyük bir mücadele içinde olduklarını söyledi. Başkan Uysal, "İmar planımız, bize göre yersiz bir hukuki gerekçeyle iptal edildi. Ama planımızın ana esasları üzerinden mücadelemizi sürdürmemiz konusunda Kırcamili komşularımız, referandumda büyük destek verdi. Sonuç, komşularımızın nerdeyse oybirliği düzeyinde imar planlarına sahip çıktığının kanıtıdır. Söz verdiğimiz gibi imar planları Büyükşehir Belediyemizin ocak ayı meclis gündeminde yer almış ve görüşmek üzere ilgili komisyona sevk edilmiştir. Zaman kaybetmek istemiyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizde süreci bir an önce tamamlayıp binlik planlar için Muratpaşa Belediye Meclisimizi olağanüstü toplamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Komisyon üyeleri söz aldı"

Konuyla ilgili, meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Barış Bulut, "Vatandaşın yaşadığı mağduriyeti gidermek için Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin yanında yer alacağız" dedi. Bir diğer komisyon üyesi Selçuk Senirli ise "Kırcami planlarına karşı çıkmadık, çıkmayız. Amacımız üzüm yemek. 100 binlik planları bekleyip beklememek siyasi iradenin kararı. Zamanlamayı belediye başkanlarının çok iyi planlamaları lazım" diye konuştu. - ANTALYA