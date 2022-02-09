Üye Girişi
Başkan Uysal, Gaziantepliler Derneği'nin açılışına katıldı - Son Dakika

Başkan Uysal, Gaziantepliler Derneği'nin açılışına katıldı

09.02.2022 10:28
Başkan Uysal, Gaziantepliler Derneği'nin açılışına katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin açılışına, Gaziantepli olan eşi Ümran Uysal'la katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin açılışına, Gaziantepli olan eşi Ümran Uysal'la katıldı. Başkan Uysal, "Enişteniz olduğum için senede 2-3 sefer Gaziantep'teyiz" dedi.

Başkan Uysal, Altındağ Mahallesi'nde Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin açılışına Gaziantepli olan eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı. Gaziantep'e 'gazi' unvanının verilişinin 101'inci yıl dönümünde gerçekleşen açılışta, Uysal ailesinin yanı sıra CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Rafet Zeybek ve çok sayıda davetli yer aldı.

Başkan Uysal, eşi ve diğer davetlilerle birlikte dernek binasının açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Başkan Uysal, yaptığı konuşmada "Antalyalı Gaziantepliler Gaziantepli Antalyalılar, Antalya'mızda komşuluğu en güzel şekilde paylaşan geldiği yerden Gaziantep'ten de vazgeçmeyen, o kültürü de Antalya'mıza katan sevgili komşularımız, bu açılış hepimize hayırlı olsun" dedi.

Gaziantep'in Halep'in bir kazasıyken bugün Cumhuriyet sayesinde bütün Ortadoğu'yu besleyecek bir noktaya geldiğini anlatan Başkan Uysal'ın "Enişteniz olduğum için senede 2-3 sefer Gaziantep'teyiz" sözleri alkışlarla karşılandı. Açılışın ardından Başkan Uysal'a Dernek Yönetimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tablo haline getirilmiş nüfus cüzdanını hediye etti. - ANTALYA

Başkan Uysal, Gaziantepliler Derneği'nin açılışına katıldı
Başkan Uysal, Gaziantepliler Derneği'nin açılışına katıldı
Başkan Uysal, Gaziantepliler Derneği'nin açılışına katıldı

YORUMLAR
500

Ümit Uysal, Muratpaşa, Gaziantep, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Uysal, Gaziantepliler Derneği'nin açılışına katıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
09:53 30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
09:42 Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim
09:41 İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:36:16. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Uysal, Gaziantepliler Derneği'nin açılışına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement