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Başkan Uysal, "Serik geleceği üretebilir" - Son Dakika

Başkan Uysal, "Serik geleceği üretebilir"

27.01.2022 10:11
Başkan Uysal, "Serik geleceği üretebilir"

Serik'te siyasi partiler ve esnaf odalarını kapsayan ziyaret bir ziyaret gerçekleştiren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, " Serik Ovası'na baktığımızda, verimli tarım yapılan, dünyanın dört bir tarafıyla rekabet eden, mühendisleriyle, CEO'larıyla arı gibi çalışan, şeffaf, temiz, büyük...

Serik'te siyasi partiler ve esnaf odalarını kapsayan ziyaret bir ziyaret gerçekleştiren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, " Serik Ovası'na baktığımızda, verimli tarım yapılan, dünyanın dört bir tarafıyla rekabet eden, mühendisleriyle, CEO'larıyla arı gibi çalışan, şeffaf, temiz, büyük bir tarım sahası görüyoruz. Gelecek üretecek bir tarım sahası görüyoruz" dedi.

Başkan Uysal, Serik'te, kongre sürecini geride bırakan partisi CHP'yle birlikte siyasi partiler, seçimlerini tamamlayan esnaf odalarını kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Uysal'ın Serik'te ilk durağı, Yusuf Dinç'in ocak ayında yapılan olağanüstü kongreyle ilçe başkanlığına seçildiği CHP ilçe başkanlığı oldu.

"Serik etkisi"

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Serik'in Antalya ve hatta Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir nokta olduğunu söyledi. Başkan Uysal, Serik'in sahip olduğu nüfus yoğunluğunun dışında Antalya'yı birçok alanda olumlu etkilediğini belirtti. Bugün gerçekleştirdiği ziyaretler öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le görüştüğünü aktaran Başkan Uysal, ancak yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirtti ve "Sizlere selamlarını iletiyorum" dedi.

"Gelecek üretecek"

Aydınlık, demokratik, müreffeh ve insanların mutlu olduğu Türkiye talebini dillendiren Başkan Uysal, "Biz Serik Ovası'na baktığımızda, verimli tarım yapılan, dünyanın dört bir tarafıyla rekabet eden, mühendisleriyle, CEO'larıyla arı gibi çalışan, şeffaf, temiz, büyük bir tarım sahası görüyoruz. Gelecek üretecek bir tarım sahası görüyoruz. Yeniden pamuk ekilen bir Serik Ovası hayal ediyoruz" diye konuştu. Serik için böyle bir hayali kurarken bugün ovanın muz seralarıyla kaplandığına dikkat çeken Başkan Uysal, "Muz serası yapan vatandaşlarımıza hiçbir sözümüz yok. Vatandaşımız nereden para kazanırsa onu yapar. Bol kazanç dileriz, hepsine. Ama böyle bir zengin ovada ihracatı olmayan bir ürünün teşvik edilmesi Türkiye'miz için büyük talihsizliktir. Bir yönetmeme halidir. Bir başıboşluktur. Bir yanlışlıktır. Gelecekte yatırım yapanları zarar ettirmeden daha akılcı, daha rasyonel, Türkiye'nin geleceği için daha fazla fayda üreten bir zemine taşımak durumundayız" diye konuştu.

"Planlama ve doğru politika"

Serik'te bunlar yaşanırken Antalya'da yabancılara konut satışında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirten Başkan Uysal, "Gelen yabancılara asla düşmanlık edecek değiliz ama ekonomik seviye bu duruma gelirse böyle olur. Gelenin bir kabahati yok. Bunu önlemek, ekonomik planlamayla, doğru politikayla olur" diye konuştu.

Başkan Uysal, partisinin ilçe başkanlığının ardından İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Bodur'u ziyaret etti. Siyasi partilerin ardından Başkan Uysal, haziran ayında yapılan kongrelerde güven tazeleyen Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran ve Serik ve Çevresi Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın'la birlikte Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın'ı, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz'ü ziyaret etti. Serik Toptancı Hali'ni de incelemelerde bulunan Başkan Uysal, 14 Ocak'ta yapılan kongrede başkanlığa seçilen Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ümit Uysal, Serik temasları sırasında AntBirlik'i de ziyaret etti, yetkililerle bir araya geldi. - ANTALYA

Başkan Uysal, Serik geleceği üretebilir
Başkan Uysal, Serik geleceği üretebilir
Başkan Uysal, Serik geleceği üretebilir

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Ümit Uysal, Tarım, Esnaf, CEO, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Uysal, 'Serik geleceği üretebilir' - Son Dakika


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