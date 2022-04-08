Başkan Yıldırım, üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu.

Ramazanın gelmesiyle çeşitli iftar programları gerçekleştiren AK Parti İl Başkanlığı bu defa üniversiteli gençler için iftar yemeği verdi. AK Parti il binasında düzenlenen programda AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz ve partinin yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Ramazan ayını fırsat bilerek her gün vatandaşlarla kucaklaşmaya özen gösteren Başkan Yıldırım, "Bugün iftar soframız bol enerjili. Parti binamızın bugün ki misafirleri üniversiteli genç kardeşlerimiz. Partimize ve bizlere müthiş enerji kattılar. Katılımlarından dolayı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim gençlerimizin dualarını kabul etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK