Başkan Yılmaz'dan Doğan ve Türkçüoğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Başkan Yılmaz'dan Doğan ve Türkçüoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Başkan Yılmaz\'dan Doğan ve Türkçüoğlu\'na hayırlı olsun ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

27.02.2025 13:39  Güncelleme: 13:41
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kurum ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz aylarda Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ı ziyaret etti. Rektör Doğan'a hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Yılmaz, görevinde başarılar diledi. Yılmaz, ziyarete ilişkin, "Kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Sait Mesut Doğan hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah Gaziantep Üniversitesi'ni hak ettiğini konuma getirecektir. Kurumlar arası işbirliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Başhekim Türkçüoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Başkan Yılmaz, sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu'nu ziyaret etti. Yılmaz, Başhekim Türkçüoğlu'na görevinde başarılar diledi. Yılmaz, Şehir Hastanesi'nde sağlık emekçileri ile de bir süre sohbet etti. Görevlerinde kolaylıklar dileyen Yılmaz, tedavi gören hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Yılmaz'dan Doğan ve Türkçüoğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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