Yılmaz'dan Güzel'e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Yılmaz'dan Güzel'e Sert Eleştiri

Yılmaz\'dan Güzel\'e Sert Eleştiri

CHP Karkamış İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den başkan seçilip AK Parti'ye geçen Mustafa Güzel'i eleştirdi.

08.12.2024 17:58  Güncelleme: 18:00
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CHP Karkamış İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den başkan seçilip AK Parti'ye geçen Mustafa Güzel'i eleştirdi. 8 aylık sürede birçok konuda Güzel'e destek olduklarını söyleyen Yılmaz, "Bu örgüt, bu partinin yolunda giderken, aç, susuz kaldı ama dönmedi, hapse atıldı dönmedi ama Mustafa Güzel döndü" dedi.

CHP Karkamış İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısıyla CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Mustafa Güzel'e tepki gösterildi. Toplantıya katılmak üzere Karkamış'a giden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a yüzlerce partili destek verdi. Yol boyunca yüzlerce araçlık konvoy oluştu.

"Hapse atılanlar dönmedi ama Mustafa Güzel döndü"

Başkan Umut Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Bu parti, o kadar büyük bir parti ki bu devleti kurdu. Bu örgüt, bu partinin yolunda giderken, aç, susuz kaldı ama dönmedi, hapse atıldı dönmedi ama Mustafa Güzel döndü. Ben bu partinin elinden zehir olsa da içerim de dönüp de haramdır demem Bu örgütle yarın omuz omuza mücadele edeceğim. Ama sen yarın omuz omuza gideceğin adamlar için 'suyu içmem, haramdır' diyen adamsın. Ben bugün buraya gelmeden önce AK Partili dostlarımın yanına uğradım, kahvesini içtim. Ben onların suyunu, çayını, zehir verirlerse onu da içerim. Ama dönüp kimseye hakaret etmem. Bu örgüte saygısızlık etmem. İstifa ederken, bu belediyeler bize yardım etmedi diyorsun. Karkamış'ın girişine bak. Biz geldiğimizde temeli atılmıştı. Karkamış'ın girişinde Şehitkamil Taziye Evi'ni yapan Fatma Şahin miydi? Cumhuriyet Halk Partili belediyeydi. Senin araçlarını tamir edip içine mazotunu dahi koyup, buradan kamyonla götüren kimdi? Yanınızda o zaman AK Partili belediye mi vardı? Sen bize bir proje getirdin. Dedim ki 'Başkanım bu harika bir proje. Bu projenin yarısını talibim' demedim mi? İl Başkanımızın yanında dedim. Şimdi kalkıp, 'Sahipsiz kaldım, gittim' demişsin" ifadelerini kullandı.

"Karkamış, sahipsiz değildir"

Karkamış halkına "Kendinizi asla yalnız hissetmeyin, biz yanınızdayız" sözleriyle seslenen Yılmaz, "Sevgili Karkamışlılar, hiç çaresizliğe kapılmayın. Ali Doğan'ın emaneti Karkamış özellikle bilsin. Karkamış, vardır bu işin bir çaresi, onun da adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz Ali Doğan'la buradayız. Sizin emrinizdeyiz. Karkamış, sahipsiz değildir. Bunu iyi bilsinler" şeklinde konuştu.

"Dik duracaksınız"

Bir insanın sadece siyasette değil, yaşamı boyunca eğilip, bükülmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tavsiyelerde bulunarak, "Fatma Şahin, belli ki aranızda bir şeyler oldu. AK Parti Genel Merkezi ve Fatma Şahin'e tavsiyem, 'Ben, CHP Genel Merkezi'nden, CHP'li belediyelerden destek göremedim diyenler, yarın sizi destek göremedim diye çeker, giderler'. Onun için ona iyi bakın. Sadece siyasette değil, yaşarken de dik duracaksınız. Eğilip, bükülmeyeceksiniz" dedi.

Yılmaz'dan Fatma Şahin'e Atatürk göndermesi

Öte yandan Başkan Yılmaz, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginden "Babamız kim" diye sorup, kalabalıktan istediği cevabı alamayan Fatma Şahin'e de göndermede bulundu. Yılmaz'ın atamız kim sorusuna coşkulu kalabalık "Mustafa Kemal Atatürk" sloganları ile karşılık verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yılmaz'dan Güzel'e Sert Eleştiri - Son Dakika

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