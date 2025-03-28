Başkan Yılmaz, şoförlerin kadro hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Başkan Yılmaz, şoförlerin kadro hayalini gerçekleştirdi

Başkan Yılmaz, şoförlerin kadro hayalini gerçekleştirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye bünyesinde taşeron olarak çalışan araç şoförlerinin yıllardır beklediği kadroyu verdi.

28.03.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye bünyesinde taşeron olarak çalışan araç şoförlerinin yıllardır beklediği kadroyu verdi. Yılmaz, 60 emekçiyi kapsayan sözleşmeyi imzalayarak, araç şoförlerini daimi işçi kadrosuna aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, seçim öncesi verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Yılmaz, belediyede taşeron olarak çalışan şoförlerin, kadroya alınmasını sağladı. Şehitkamil Belediyesi Araç Tahsis Birimi'ni ziyaret ederek, sözleşmeyi imzalayan Yılmaz, şoför emekçilerine hak ettiği kadroyu vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Dualarınız bana yeter"

Yılmaz, taşeronu hiçbir zaman benimsemediğini ifade ederek, "Bayram öncesi sizin duanız bana yeter. Sizler benim mesai arkadaşımsınız. 15 yıllık çalışan emekçi şoför kardeşlerimiz var. Taşeronu hiçbir zaman benimsememiştim. Çok şükür bugün buna son verdik. Yıllardır bu belediyeye, bu halka hizmet eden şoför arkadaşlarımız artık resmi olarak da bu ailenin bir parçası oldu. Kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Davul, zurnayla kutladılar

Yılmaz, konuşmasının ardından taşeron olarak çalışan şoförlerin daimi işçi kadrosuna alınmasını sağlayan imzayı attı. İmza töreninin ardından Yılmaz, şoförlerle birlikte beyaz güvercinler uçurdu. Şoför emekçileri, mutlu haberi davul ve zurnalarla kutladı.

"Umut başkan bize umut oldu"

Uzun yıllardır kadro hayaliyle çalışan şoförler, "Umut Başkan, göreve gelir gelmez adı gibi bizlere umut oldu. Sağ olsun, kadro sorununu çözeceğiz demişti. Bugün bunu gerçekleştirdi. Çok mutlu olduk. Bize çifte bayram yaşattı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yılmaz, şoförlerin kadro hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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