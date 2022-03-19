Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı - Son Dakika
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Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı

19.03.2022 18:12
Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi müdavimleri ve Alanya Huzurevi sakinlerini öğle yemeğinde ağırladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi müdavimleri ve Alanya Huzurevi sakinlerini öğle yemeğinde ağırladı.

Alanya Belediyesi'nin Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında etkinlikleri devam ediyor. Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Alanya Tevfik Hoca Evi ve Alanya Huzurevi'nde kalan yaklaşık 100 kişi için kültür turu düzenledi. Alanya'nın tarihi mekanlarını birlikte gezen yaşlılar öğle yemeğinde ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in misafiri oldu. Alanya Öğretmenevi'nde misafirlerini ağırlayan Yücel onlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

"Yatırımlarımızda her yaş grubunu düşünerek hareket ediyoruz"

Alanya Belediyesi'nin şehirde proje üretirken toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışma yaptığını hatırlatan Yücel, "Geleceğimizi inşa ederken tecrübelerinden yararlandığımız büyüklerimizin kimseye ihtiyaç duymadan ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin mücadelesini veriyoruz. Özellikle kentin sosyal alanlarını inşa ederken büyüklerimizin taleplerini ve beklentilerini karşılayacak projeleri hayata geçiriyoruz" dedi. - ANTALYA

Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı
Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı
Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı
Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı
Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı
Başkan Yücel yaşlıları yemekte ağırladı

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Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Alanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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