Başkan Zelyurt Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Başkan Zelyurt Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu

03.04.2022 17:45
Başkan Zelyurt Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Ankara'da bakanlıklar ve genel müdürlükleri ziyaret ederek Doğanşehir'de yapılacak projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Ankara'da bakanlıklar ve genel müdürlükleri ziyaret ederek Doğanşehir'de yapılacak projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya giden Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bir araya gelerek Doğanşehir'e yapılacak olan yatırımlar hakkında görüştü. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Ankara'ya giden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile bir araya gelerek Doğanşehir'e yapılacak yatırımlarla ilgili görüştüler. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile özellikle Doğanşehir'de gençlik için önem taşıyan ve Doğanşehirli gençlerin isteği olan Yarı Olimpik Havuz, Gençlik Merkezi, 8 adet semt saha ve futbol sahalarının ışıklandırılması projeleri ile ilgili istişarelerde bulunan Başkan Zelyurt, yapılacak olan bu projelerin Doğanşehir gençliği için önem taşıdığını vurguladı. Ankara ziyareti çerçevesinde Başkan Durali Zelyurt daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Belediye Başkanı Durali Zelyurt Tarım ve Orman Bakanı ile Doğanşehir tarımı ve tütün konusunda bilgiler sundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ı ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. - MALATYA

Başkan Zelyurt Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu
Başkan Zelyurt Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu
Başkan Zelyurt Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu

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Mehmet Kasapoğlu, Doğanşehir, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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