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Başkanlar, Bandırma'da sanayi esnafıyla biraraya geldi - Son Dakika

Başkanlar, Bandırma'da sanayi esnafıyla biraraya geldi

25.11.2021 08:36
Başkanlar, Bandırma'da sanayi esnafıyla biraraya geldi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve siyasi partilerin İlçe başkanları sanayi esnafıyla biraraya geldi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve siyasi partilerin İlçe başkanları sanayi esnafıyla biraraya geldi.

Toplantıda küçük sanayi sitesinin yeni yerleşim yerinin gündeme alındığını belirten Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, " Bandırma'mızın gelişimi için tüm paydaşlarla görüş alışverişinde bulunuyor, sorunlara bir bir çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bandırma Küçük Sanayi Sitesinin yeni yerleşim yerinin belirlenmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ı büyük Bandırma ailesi olarak; esnaf odalarımız, küçük sanayi sitesi kooperatif başkanımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, ticaret odası başkanımız ve ticaret borsa başkanımızla ziyaret edip konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kentimizi ilgilendiren her konunun bizzat takipçisi olacak, sorunları çözüme kavuşturacağız" dedi. - BALIKESİR

Başkanlar, Bandırma'da sanayi esnafıyla biraraya geldi
Başkanlar, Bandırma'da sanayi esnafıyla biraraya geldi

Tolga Tosun, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkanlar, Bandırma'da sanayi esnafıyla biraraya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkanlar, Bandırma'da sanayi esnafıyla biraraya geldi - Son Dakika
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