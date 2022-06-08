Başkanlar belediye çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkanlar belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

08.06.2022 12:42
Başkanlar belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye personeli ile bir araya gelerek bir toplantı yaptı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye personeli ile bir araya gelerek bir toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Ramazan, İl Başkanı Karataş, AK Parti Merkez ilçe başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile birlikte Fen İşleri Garajında belediyede çalışan personel ile bir araya geldi.

Başkan Ramazan, Belediye personelleriyle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Şehrimizin her bir karışında gece gündüz durmadan yorulmadan çalışan ve büyük emekleri olan tüm personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz. Kilis için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - KİLİS

Başkanlar belediye çalışanlarıyla bir araya geldi
Başkanlar belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

YORUMLAR
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10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor
Kaynak: İHA

Mehmet Murat, AK Parti, Karataş, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkanlar belediye çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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