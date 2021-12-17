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Başkanlardan Dursunbey ve Marmara'ya hizmet seferberliği - Son Dakika

Başkanlardan Dursunbey ve Marmara'ya hizmet seferberliği

17.12.2021 12:39
Başkanlardan Dursunbey ve Marmara'ya hizmet seferberliği

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Ankara ve Bursa'da gerçekleştirdikleri 4 günlük temaslar kapsamında, bakanlık ve özel sektör yatırımları için adeta hizmet atağına çıktılar.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Ankara ve Bursa'da gerçekleştirdikleri 4 günlük temaslar kapsamında, bakanlık ve özel sektör yatırımları için adeta hizmet atağına çıktılar.

Marmara Adalar ve Dursunbey İlçelerinde planlanan ve devam eden yatırımların takibi için Ankara'ya çıkarma yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Bursa'da başladıkları 4 günlük programlarını Ankara'da tamamladılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarının üst düzey yetkilileri ile görüşen Başkan Bahçavan ve Başkan Aksoy, İller Bankası, UEDAŞ, PTT gibi kurumların yetkilileri ile de bir araya geldiler. Temaslar sonrası açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Dursunbey ve Marmara İlçelerimizde devam eden ve proje halinde olan birçok yatırımın takibi için Süleyman Aksoy Başkanımız ile birlikte önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiğimiz birebir görüşmede, İlçemizde yapılacak olan Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma hizmet binaları için projelerimizi Sayın Bakanımıza sunma fırsatı bulduk. Sayın Bakanımızın desteği ile inşallah İlçemizde yeni hizmet binaları yapılacak. Organize Sanayi Bölgemizin doğalgaza kavuşması için Milletvekilimiz Mutlu Aydemir ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımızın desteği ile inşallah önümüzdeki süreçte OSB'miz de doğalgaza kavuşmuş olacak. İlçemizde kazandırmayı planladığımız 4. etap TOKİ ile ilgili istişarelerde bulunduğumuz TOKİ Başkanımız bu konuda bizlere destek olacağını belirtti. Ayrıca 3. Etap TOKİ konutlarının teslimi ile ilgili de görüştüğümüz Başkanımız yüklenici firmadan geçici teslimin önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından yapılacağını, hak sahiplerine ise teslimlerin Şubat ayı sonunda başlayacağını iletti. İlçemizin altyapı ve üstyapısı için daha birçok kurum ve kuruluş ile Ankara ve Bursa'da temaslarımız oldu. Çok verimli geçen bu görüşmelerin neticelerini önümüzdeki süreçte alacağız" dedi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise; "13 Aralık Pazartesi günü Bursa'da başladığımız programımızı Ramazan Bahçavan Başkanımız ile birlikte 16 Aralık Perşembe günü akşamı Ankara'da tamamladık. Çok verimli geçen görüşmelerimiz kapsamında Marmara Adalarımıza devam eden ve başlayacak projeler hakkında Bakanlarımızdan, Bakan Yardımcılarımızdan ve üst düzey yöneticilerden destek istedik. Özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde Hükümet Caddesi üzerinde bulunan tarihi yapının restoresi, Avşa Jandarma Komutanlığına yeni bina ve ilçemize yapacağımız bir üstyapı projesine destek sözü aldık. Bu projeler ile ilgili önümüzdeki süreçte kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ayrıca İlçemize TOKİ, yeni Adliye binası, Marmara Adası Yürüyüş Yolu ve Botanik Bahçesi Projesi, Doğalgaz, Recep Gülmüş Parkı'nın da yenilenmesi gibi birçok proje hakkında inşallah kısa zamanda Marmara'mıza müjdeli haberler vereceğiz. Değişen ve Gelişen Marmara için temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Başkanlardan Dursunbey ve Marmara'ya hizmet seferberliği
Başkanlardan Dursunbey ve Marmara'ya hizmet seferberliği
Başkanlardan Dursunbey ve Marmara'ya hizmet seferberliği
Başkanlardan Dursunbey ve Marmara'ya hizmet seferberliği
Başkanlardan Dursunbey ve Marmara'ya hizmet seferberliği
Başkanlardan Dursunbey ve Marmara'ya hizmet seferberliği

Dursunbey, Marmara, Ankara, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkanlardan Dursunbey ve Marmara'ya hizmet seferberliği - Son Dakika


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