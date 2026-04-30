Başkanvekili Özkan; "1 Mayıs sadece bir kutlama değil, dayanışma ve birlik olmanın sembolüdür"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkanvekili Özkan; "1 Mayıs sadece bir kutlama değil, dayanışma ve birlik olmanın sembolüdür"

30.04.2026 17:05  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediye Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Alın teriyle hayatı var eden, emeğiyle şehrimizi büyüten, geleceğimizi inşa eden tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" diyen Başkanvekili Terekeci Özkan, mesajına şu ifadelerle devam etti:

"Emeğin olduğu yerde umut, üretimin olduğu yerde yarınlarımız vardır. Sabahın ilk ışıklarıyla işinin başına geçen, ailesi ve memleketi için fedakarca çalışan her bir emekçimizin gayreti, bizim en büyük gücümüzdür. Bizler emeğin kutsallığına inanan bir anlayışla; çalışanlarımızın hak ettiği değeri görmesi, alın terinin karşılığını eksiksiz alması ve güvenli koşullarda çalışması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü emek veren, üreten ve ülkemize katkı sunan herkesin yanında olmayı bir sorumluluk değil, bir vicdan meselesi olarak görüyoruz. Bu vicdani sorumluluğa devletimizin tüm kurumları tarafından da destek verilmesini diliyor; işçilerimizin ve emekçilerimizin adil yaşam koşullarında geçim sıkıntısı çekmeden çalışabilecekleri işletmelerin artırılmasını temenni ediyorum.

Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki; 1 Mayıs sadece bir kutlama değil, aynı zamanda dayanışmanın, birlik olmanın ve birbirimizi daha iyi anlamanın günüdür. Bu anlamlı günün; toplumsal barışın güçlenmesine, emeğiyle var olan herkesin yüzünün güldüğü bir paydada buluşmasına, kardeşliğin pekişmesine ve daha adil bir geleceğin inşasına katkı sunmasını tüm kalbimle diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta belediyemizde görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarım olmak üzere, kentimize ve ülkemize emeğiyle katma değer sağlayan tüm emekçilerimize sağlık, huzur ve kolaylıklar diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun" - UŞAK

Kaynak: İHA

Politika, Uşak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 17:08:13. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.