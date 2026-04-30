Başkanvekili Özkan; "1 Mayıs sadece bir kutlama değil, dayanışma ve birlik olmanın sembolüdür"

Uşak Belediye Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Alın teriyle hayatı var eden, emeğiyle şehrimizi büyüten, geleceğimizi inşa eden tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" diyen Başkanvekili Terekeci Özkan, mesajına şu ifadelerle devam etti:

"Emeğin olduğu yerde umut, üretimin olduğu yerde yarınlarımız vardır. Sabahın ilk ışıklarıyla işinin başına geçen, ailesi ve memleketi için fedakarca çalışan her bir emekçimizin gayreti, bizim en büyük gücümüzdür. Bizler emeğin kutsallığına inanan bir anlayışla; çalışanlarımızın hak ettiği değeri görmesi, alın terinin karşılığını eksiksiz alması ve güvenli koşullarda çalışması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü emek veren, üreten ve ülkemize katkı sunan herkesin yanında olmayı bir sorumluluk değil, bir vicdan meselesi olarak görüyoruz. Bu vicdani sorumluluğa devletimizin tüm kurumları tarafından da destek verilmesini diliyor; işçilerimizin ve emekçilerimizin adil yaşam koşullarında geçim sıkıntısı çekmeden çalışabilecekleri işletmelerin artırılmasını temenni ediyorum.

Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki; 1 Mayıs sadece bir kutlama değil, aynı zamanda dayanışmanın, birlik olmanın ve birbirimizi daha iyi anlamanın günüdür. Bu anlamlı günün; toplumsal barışın güçlenmesine, emeğiyle var olan herkesin yüzünün güldüğü bir paydada buluşmasına, kardeşliğin pekişmesine ve daha adil bir geleceğin inşasına katkı sunmasını tüm kalbimle diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta belediyemizde görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarım olmak üzere, kentimize ve ülkemize emeğiyle katma değer sağlayan tüm emekçilerimize sağlık, huzur ve kolaylıklar diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun" - UŞAK