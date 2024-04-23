Batman\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Politika

Batman'ın Sason ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

İlçe stadında yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyetinin ilk ve tek ulusal bayramı olduğunu söyledi. Törende öğrenciler hazırladıkları şiirleri okuyarak gösteri yaptı. Tören, daha önce bazı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Törene, Kaymakam Murat Mete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, Belediye Başkanı İrfan Demir, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BATMAN