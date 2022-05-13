Batman'da yapılan işlemeli tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi - Son Dakika
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Batman'da yapılan işlemeli tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi

13.05.2022 15:42
Batman'da yapılan işlemeli tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi

Batman'ın Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) gümüş atölyesinde yapılan Sason ile Ayetel Kürsi duası yazılı tablo, Sason heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) gümüş atölyesinde yapılan Sason ile Ayetel Kürsi duası yazılı tablo, Sason heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan edildi.

AK Parti Genel Merkez binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Sason ÇATOM merkezi sorumlusu Muhsine Bozkurt ve Sason Mereto Gümüş işletme sahibi Ferhan Andik, gümüş atölyesinde el emeği, göz nuru ile ince ince işlenen Ayetel Kursi duasını, AK Parti Batman milletvekili Ziver Özdemir, İl başkanı Akif Gür İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin ile beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. - BATMAN

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Batman, Gümüş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Batman'da yapılan işlemeli tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi - Son Dakika


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