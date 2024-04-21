Batman\'ın Sason Kaymakamı, Bitlis sınırındaki köylerde vatandaşlarla buluştu

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, Sason'a bağlı Bitlis sınırındaki köylerde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Köy ziyaretleri dahilinde Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Örenağıl köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Murat Mete, Örenağıl köyünde Kaşıkçı Cembeli olarak bilinen Cembeli Alagan'ı da ziyaret ederek beraber kaşık yaptı. Bitlis sınırındaki köylerde yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Murat Mete, köylülerin taleplerinin en kısa sürede karşılanması için beraberinde bulunan kurum müdürlerine talimatlar verdi. - BATMAN
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, iktidarın Çalışma Meclisi'ni işçinin bayramı olan 1 Mayıs'ta toplamasına tepki gösterdi. Taşcıer, "Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık; sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın, Saray'da dört duvar arasında seslerini bastıralım" dedi.
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Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 13 yabancı uyruklu yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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