Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı

19.05.2022 14:25
Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı

Edirne Valiliği'nden Batman Valiliği'ne atanan ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütecek olan Vali Ekrem Canalp, belediyede çalışmalara başladı.

Edirne Valiliği'nden Batman Valiliği'ne atanan ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütecek olan Vali Ekrem Canalp, belediyede çalışmalara başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Canalp'ı, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük ile belediye birim müdürleri karşıladı.

Daha sonra Belediye Toplantı Salonu'na geçen Canalp, belediyenin yürüttüğü çalışmalar, biten, devam eden ve planlanan projeler ile ilgili birim müdürlerinden brifing aldı.

Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı
Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı
Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı

YORUMLAR
500
Batman yeni Valisi Canalp göreve başladı Batman yeni Valisi Canalp göreve başladı Bartın'ın ilk kadın Valisi Arslan, göreve başladı Bartın'ın ilk kadın Valisi Arslan, göreve başladı
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
14:21 Türkiye'nin NATO çıkışı sonrası Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına haddini bildirdiği konuşma yeniden gündem oldu
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:08:29. #1.13#
SON DAKİKA: Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement