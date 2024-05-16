Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, esnaf odaları başkanlarını kabul etti

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve esnaf odaları başkanlarının hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederek istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve beraberinde esnaf odaları başkanlarını makamında ağırlayarak hayırlı olsun dileklerini kabul etti. Oda başkanları ile istişarelerde bulunan Başkan Taşkın, esnaf odalarının ahilik kültürünün ayakta duran temsilcileri olduğunu vurgulayarak "Şehrimizi hep birlikte idare edeceğiz" dedi.

"Çarşımız kısa sürede esnafımızla buluşacak"

Ziyaretleri için Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'e ve oda başkanlarına teşekkür eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Esnaf ve sanatkarlarımız şehrimizin köklü kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Odalarımız, büyük tarihi geçmişi olan ahilik kültürünün bugün ayakta duran temsilcileridir. Bizim için kıymetlidir. Şehir ve çarşı bizim için kıymetlidir. İnşallah depremin enkazını hep birlikte kaldıracağız. Malatya'mız, çarşımız kısa sürede esnafımızla buluşacak. Bütün oda başkanlarımın bu konudaki gayretini biliyoruz. Bizler de işin içerisinde olarak şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Ağız birliği içerisinde katkı sunacağız. Birlikte şehri idare edeceğiz. Sorunları, istişare ile çözmeye çalışacağız. Kapımız sonuna kadar arkadaşlarımıza, ağabeylerimize açıktır. Şehrimizin ve ticari hayatımızın geleceğine dair güçlü bir iş birliği sergilemek bizim için büyük önem taşımaktadır. İnşallah şehrimize hep birlikte hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bayram başkanım zoru sever ve sorunları kısa sürede halleder"

Başkan Taşkın'a başarı dileklerini ileten Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Bayram başkanım Malatya'nın da bölgenin de yabancısı değil. Yıllarca Malatya'ya hizmet etmiş, Malatya'nın içerisinde yetişmiş bir kardeşimiz. Tabii ki görevleri gayet zor. Zor bir dönemde belediye başkanı oldu. Ama Bayram Başkan ve diğer başkanlarımız zoru severler, kısa sürede sorunları hallederler. Zoru başaracaklarına yürekten inanıyorum. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sıkıntılarımız olduğu zaman mutlaka belediye başkanımızın kapısını çalacağız. Bayram Başkanımızın esnaf ve sanatkarlar camiası için elinden geleni yapacağına inanıyorum. Malatya için de yapacaklar. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız, çok iyi bildiğimiz kardeşime bütün oda başkanlarım adına, şahsım adına, esnaflar adına başarılar diliyorum. Allah muvaffakiyetler nasip etsin" diye konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ise, "İnşallah kısa zamanda iş yerlerimizin yapılması için el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bizler her yönden gece ve gündüz belediyemizin yanında olacağız. Başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA