Battalgazi Belediye Başkanı Kuyumcular Çarşısı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Kuyumcular Çarşısı'nı Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Kuyumcular Çarşısı\'nı Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, deprem sonrasında yeni yerine taşınan Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi ve çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerinin mesajını verdi.

26.07.2024 11:50  Güncelleme: 11:53
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, deprem sonrasında yeni yerine taşınan Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi ve çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerinin mesajını verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eski Ticaret Lisesi yerinde yapılan, deprem sonrasında Kuyumcu esnafının taşındığı çarşıda esnaflarını ziyaret ederek, 'Hayırlı işler' temennisinde bulundu. Kuyumcu esnaflarının sorunları, istek ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Taşkın, belediye olarak yapılabilecekleri tüm çalışmaları anında gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Hep birlikte daha güzel günlere ulaşacağız"

Yoğun bir tempo ile çalıştıklarını ve her kesime dokunmaya çalıştıklarını belirten Taşkın, "Seçim sonrasında da aynı kararlılıkla sahada olmaya devam ediyoruz. Hamdolsun ki, hızımızı kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günün bir kısmını belediyede hemşehrilerimize hizmet vererek geçiriyoruz, kalan zamanımızda ise esnaflarımızı ziyaret ediyor, mahallelerdeki hemşehrilerimizle buluşuyor ve köylerdeki kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Mümkün olduğunca her kesime dokunmaya çalışıyoruz. Ancak yoğun bir gündemimiz var. Yıkılan mahallelerin yeniden inşası ciddi bir zaman ve uğraş gerektirdi. Bu süreç, tahminimizden daha fazla zaman aldı. Bu yoğun tempoya rağmen, esnaf kardeşlerimizle bir araya gelmeyi ihmal etmiyoruz. Bugün de Malatya Kuyumcular Çarşısı'nın yeni yerinde esnaflarımızla buluştuk. Burada hem esnaflarımızla alışveriş yapacak hemşehrilerimizle bir araya geldik, hem de sorunlarını dinledik. Battalgazi ilçemizin daha iyi bir yer haline gelmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Hep birlikte daha güzel günlere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Destekleriniz için teşekkür ederiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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