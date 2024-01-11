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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, birçok projeyi hayata geçirerek ilçenin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyor - Son Dakika
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, birçok projeyi hayata geçirerek ilçenin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2019'dan 2024'e kadar görev yaptığı süre içerisinde ekonomik kriz, pandemi, deprem gibi zorluklara rağmen birçok dev proje gerçekleştirdi. Park, peyzaj, kentsel dönüşüm ve yeşil alan projeleriyle Battalgazi'yi geliştiren Güder, ödüllerle de takdir edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, birçok projeyi hayata geçirerek ilçenin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyor
11.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 15:11
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2019'dan 2024'e kadar görev yaptığı süre içerisinde aralarında birçok ilke imza attığı projeyle Battalgazi'nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etme hedefini gerçeğe dönüştürüyor. Güder, yaşanan ekonomik kriz, pandemi dönemi, Elazığ depremi ve asrın felaketine rağmen onlarca dev projeyi Battalgazi'yle buluşturdu.

Tarihi MÖ 5000'lere kadar uzanan, Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Selçuklu, Osmanlı gibi uygarlık ve devletlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Battalgazi, bu zengin tarihinde ilk defa Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in hayata geçirdiği projeyle sahille buluştu. 150 bin metrekarelik alana kurulu olan ve yeşil alanlarıyla öne çıkan Park, Peyzaj ve Süs Bitkileri sektörünün en prestijli ödülü olan 4. Plant Ödülleri'nde Park Alanları Uygulamaları kategorisinde ödüle layık görüldü. Bölgenin kalkınmasını hedefleyen Başkan Güder, atıl durumda bulunan Derme Deresi Islahı ve Park Projesi ile bölgede bir ilke imza attı. Selçuklu Mahallesi'nden Eskimalatya'ya kadar uzanan 10 kilometrelik Derme Deresi yapılan çalışmalarla hayata döndürülüyor. Projenin ilk etabı kapsamında, dere yatağı temizlendi, taş duvarlar inşa edildi ve yürüyüş yolları yapıldı. 92 milyonluk dev projeyle ilçeye nefes olabilecek 80 bin metrekarelik alan kazandırılıyor. Tarihi bölgelerin korunmasına önem veren Başkan Güder'in Eskimalatya Meydan Projesi ise Malatya'nın tarihi, doğal ve kültürel dokusunu koruyarak binlerce yıllık geçmişe dayanan bölgeyi yeni bir kimliğe kavuşturuyor. 19 bin metrekarelik alanı kapsayan projede 72 araçlık açık otopark, dükkanlar, kitap kafe, sosyal tesis ve meydan düzenlemesi yer alıyor; tarihi ve kültürel zenginlik ön plana çıkıyor. Doğanın ve yeşilin buluştuğu Çınar Park Projesi'ni 10 kat büyüterek kentin en büyük yeşil alanını ilçeye kazandırmayı amaçlayan Başkan Güder, Orduzu- Çarşıbaşı Park Projesi ile Orduzu Göleti ve Çınar Park'ı birleştiriyor; bölge halkının nefes alabileceği yer sayısına bir yenisini daha ekliyor.

Kentsel dönüşümü zorunluluk olarak görüyor

2020 Elazığ depreminin ardından kentsel dönüşüm konusundaki çalışmalarına hız veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in girişim ve gayretleriyle Şehit Fevzi Mahallesi'ne yapılan kentsel dönüşüm projesi ile yapılan 679 konut ile hak sahipleri evlerine kavuşmuştu. Kentsel dönüşümü zorunluluk olarak gördüğünü ifade eden Başkan Güder, ihtiyaç duyulan her mahallede dönüşüm yapacaklarını açıklayarak çalışmalarına yenilerini ekledi ve İnderesi'nde 200, Şehit Fevzi Mahallesi'nde 200 konut olmak üzere 400 sosyal konutun temelini attı kentsel dönüşüm konusunda öncü olacaklarını vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osman Güder, Selçuklu, Malatya, Elazığ, Çevre, Kültür, Doğal Afetler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, birçok projeyi hayata geçirerek ilçenin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, birçok projeyi hayata geçirerek ilçenin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyor - Son Dakika
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