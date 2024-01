Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Semt Pazarı Esnafıyla Bir Araya Geldi

Semt pazarı esnafı ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kentsel dönüşüm noktasında gerekli adımları atıyoruz. Ticari alanlar için de aynı şekilde gerekli adımları atarak vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Hep birlikte el ele vererek Malatya'mızı, Battalgazi'mizi ayağa kaldıracağız" dedi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede kurulan semt pazarlarında esnafları ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Güder, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi. Her fırsatta talep ve önerilerini almak ve çözüm üretmek amacıyla esnafları ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede kurulan semt pazarlarında esnaflarla bir araya gelerek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafların istek, beklenti ve sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Güder, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Güder, "Pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarımızla görüşme yaparak istek ve taleplerini dinliyor; onlar için çözüm üretiyoruz. Her birinin, şehrimizin sosyal ve ekonomik dokusunda önemli bir rolü var. Pazarımızın renkli ve canlı atmosferini oluşturan esnaflarımız, şehrimizin de can damarı. Belediye olarak her alanda olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde her zaman esnafımızın, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemizi daha da güzelleştirmek için neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışveriş yapmaları için esnafımızla birlikte hareket ediyoruz. Esnafımızın güçlenmesi ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya kararlıyız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hükümetimizle, bakanlığımızla sürekli istişare içindeyiz. Kentsel dönüşüm noktasında gerekli adımları atıyoruz. Ticari alanlar için de aynı şekilde gerekli adımları atarak vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeyeceğiz. Hep birlikte el ele vererek Malatya'mızı, Battalgazi'mizi ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - MALATYA