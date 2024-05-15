Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Uluköy'deki yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Uluköy'deki yol çalışmalarını inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Uluköy\'deki yol çalışmalarını inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Uluköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen stabilize serimi ve yol bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Taşkın, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek sorunları çözmek için harekete geçeceklerini belirtti.

15.05.2024 12:14  Güncelleme: 12:18
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Uluköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen stabilize serimi ve yol bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçenin merkez mahallelerinden en ücra köşesine kadar sorunları çözmek için ekiplere talimat veren ve çalışmaları yerinde takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Uluköy Mahallesi'nde Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen stabilize serim ve yol bakım çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. İhtiyaçları yerinde tespit ederek bir an önce çözüme kavuşturmak için hareket edeceklerini ifade eden Başkan Taşkın, "Uğraştıran değil, ulaştıran bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden beri ilçenin her köşesinde yaşayan vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemeye devam ettiklerini belirten Başkan Taşkın, "Hemşehrilerimizin daha iyi yaşam standardına ulaşması için yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası olarak, Uluköy Mahalle'mizde gerçekleştirilen yol bakım çalışmalarını yerinde inceledik. Herkesin refahı ve memnuniyeti için gece gündüz demeden çalışan ekiplerimizle birlikte, sorunların üstesinden gelmek ve çözümler üretmek için buradayız. Bizim için her mahalle, ilçemizin her köşesi önemli. Ekiplerimiz, titizlikle yürüttükleri çalışmalarla, hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler üretme amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu doğrultuda bizim için en değerli olan şey, mahalle sakinlerinin, sorunun ve ihtiyacın olduğu yerde bulunan vatandaşlarımızın geri bildirimleridir. Kıymetli Battalgazililerin desteği ve katkılarıyla, Battalgazi'mizin her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmek ve hizmetlerimizi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, asrın mirasına sahip çıkarak geleceği inşa etmek için, daha yaşanabilir bir Battalgazi için el ele vereceğiz. Bizler uğraştıran değil, ulaştıran bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Uluköy'deki yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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