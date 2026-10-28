Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın ve Kaymakam Kundakçı esnafa Türk bayrağı dağıttı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Battalgazi Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile birlikte Kanalboyu esnafı ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

Battalgazi Belediyesi, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla Kanalboyu'nda Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile birlikte bölgedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Başkan Taşkın, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kernek Karagözlüler Camii'nde düzenlenen Mevlid ve Hatm-i Şerif Programı ile Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma törenine de katıldı.