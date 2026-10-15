Battalgazi Belediye Meclisi\'nde 2027 mali yılı bütçe görüşmeleri sürdürüldü

Battalgazi Belediye Meclisi'nde 2027 mali yılı bütçe görüşmeleri sürdürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Battalgazi Belediye Meclisi, ekim ayı üçüncü birleşimini Meclis Başkanvekili Abuzer Sarıtaş başkanlığında yaptı. Birleşimde 3 gündem maddesi ile 2027 mali yılı bütçe görüşmeleri sürdürüldü; dördüncü birleşim 16 Ekim Cuma saat 14.00'te toplanacak.
Battalgazi Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimini Meclis Başkanvekili Abuzer Sarıtaş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü.
Battalgazi Belediye Meclisi, ekim ayı üçüncü birleşimi Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı. Meclis Başkanvekili Abuzer Sarıtaş'ın yönettiği toplantıda, belediyenin mali konularına ilişkin gündem maddeleri ele alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu raporları üzerinde görüşmelerin yapıldığı birleşimde, 2027 mali yılına yönelik bütçe görüşmeleri sürdürüldü.
Battalgazi Belediye Meclisi, ekim ayı dördüncü birleşimini 16 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecek.
Kaynak: İHA
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