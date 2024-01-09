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Battalgazi Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısında 7 Gündem Maddesi Görüşüldü - Son Dakika
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Battalgazi Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısında 7 Gündem Maddesi Görüşüldü

Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısında 2'inci birleşim 1'inci oturumda 7 gündem maddesini görüştü. Toplantıda, çeşitli işler için kredi kullanılması ve kredi işlemleri için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e yetki verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, imar ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporları da görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısında 7 Gündem Maddesi Görüşüldü
09.01.2024 - 15:54,
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Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısında yeniden bir araya gelerek 2'inci birleşim 1'inci oturumda 7 gündem maddesini görüştü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında Ocak ayı olağan toplantısının 2'inci birleşim 1'inci oturumunda bir araya geldi.

Mazeret dilekçelerinin okunması ve yoklamanın ardından başlayan birleşimde ilk olarak 1'inci birleşim 1'inci oturumun karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve toplam 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, 1. kat sathi kaplama yapım işi, agrega üretimi için muhtelif malzeme alım işi, bitüm ve muhtelif yol yapım malzemesi alım işi ve yaya kaldırımı, kilit taşı ve taş duvar yapımı işi için iller bankası A.Ş.'den kredi kullanılması ve kredi işlemleri için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Battalgazi Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısının da ayrıca imar ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporları görüşülerek karara bağlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, alınan kararların Malatya ve Battalgazi için hayırlı olmasını temenni etti.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı Olağan toplantısı 1 Şubat Perşembe günü saat 14: 00'te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısında 7 Gündem Maddesi Görüşüldü - Son Dakika
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