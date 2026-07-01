Battalgazi Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı

Battalgazi Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı
01.07.2026 16:24  Güncelleme: 16:25
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Battalgazi Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 9 gündem maddesi ele alındı. Başkan Taşkın, Çarşıbaşı saha alanının bu yaz, Millet Bahçesi'nin ise Nisan ayında bitirileceğini, 25 kültür merkezi ve 2 yeni GES planlandığını açıkladı.

Battalgazi Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Başkan Taşkın yapılan çalışmalardaki son aşamayı meclis üyeleriyle paylaştı.

Battalgazi Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Haziran ayı meclis toplantısına ait karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda toplam 9 gündem maddesi ele alındı.

Gündem kapsamında çeşitli mahallelere ilişkin imar plan değişiklikleri ile kadastro çalışmalarına yönelik konular değerlendirildi. Mecliste konuşan Başkan Taşkın içerisinde bulunduğumuz muharrem ayı ile ilgili; mübarek ayının birlik ve beraberliği güçlendirmesine, paylaşma ve dayanışma duygularını artırmaya vesile olmasını temenni ederken başta Hazreti Hüseyin efendimiz olmak üzere tüm Kerbela şehitlerini ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Çarşıbaşı bu yaz Millet Bahçesi Nisan ayında

Yapılan çalışmalara ilişkin de açıklama yapan Başkan Taşkın, 180 dönümlük alanda düzenlenen Çarşıbaşı saha alanında çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek çalışmaların bu yaz itibariyle bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Aynı zamanda Galip Demirel tesislerinin de yenilendiğini söyleyen Taşkın, toplu organizasyonların yapılacağı bir alana dönüştürüldüğünü ifade etti. Millet Bahçesi için de 100 milyonluk bir bedel belirlendiğini ifade eden Başkan Taşkın, "Hedefimiz önümüzdeki yıl nisan ayında bitirmek. Bakanlıklardan alacağımız hibelerle bu alanı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

"25 Kültür Merkezi yapılmış olacak"

Toplam 25 taziye evinin hayata geçirilmesinin planlandığını ifade eden Taşkın; "Mahallelerimizde ortak kullanım alanı olacak kültür merkezleri oluşturuyoruz aslında. Bazı mahallelerimizde kullanılmayan okullar var ve bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Battalgazi tarihinde rekor olacak bir çalışmayı yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"2 yeni GES planlandı"

Başkan Taşkın İki yeni güneş enerji sisteminin de planlandığını belirterek, "İhale sürecindeyiz. Sene sonu itibariyle iki GES'i de bitirmiş olacağız. Her mahallede yapmayı planladığımız kültür merkezlerinin enerji ihtiyacını da buradan karşılamış olacağız. Yeni yapacağımız GES'lerle belediyemizin enerji giderinin yüzde 80'inini karşılamış olacağız. Aylık nerdeyse 5 milyon gibi bir enerji gideri belediyemiz kasasında kalacak. Kaynak sorunu yaşamayacak şekilde planlama yapıyoruz." dedi. Sosyal hizmetler alanında da önemli işler yapıldığını belirten Taşkın, aşevi projesinin de bir an önce hayata geçirileceğini söyledi.

Battalgazi Belediyesi Ağustos ayı toplantısı 4 Ağustos Salı günü saat 14: 00'te yapılacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çarşıbaşı, Politika, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı - Son Dakika

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