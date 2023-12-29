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Battalgazi Belediyesi, Çolakoğlu ve Çolaklı Mahallelerinde Yol Çalışması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi, Çolakoğlu ve Çolaklı Mahallelerinde Yol Çalışması Gerçekleştirdi

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çolakoğlu ve Çolaklı Mahalleleri'nde stabilize yol serim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, mahalle sakinlerinin kış aylarında sıkıntı yaşamamaları için yapıldı. Belediye Başkanı Osman Güder, ilçenin her köşesinin ulaşılabilir olması ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

Battalgazi Belediyesi, Çolakoğlu ve Çolaklı Mahallelerinde Yol Çalışması Gerçekleştirdi
29.12.2023 - 14:32,  Güncelleme: 14:33
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Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çolakoğlu ve Çolaklı Mahalleleri'nde stabilize yol serim çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in ilçenin her köşesinde konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanması ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla verdiği talimatlar kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam eden Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çolakoğlu ve Çolaklı Mahalleleri'nde stabilize yol serim çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin kış aylarında sıkıntı yaşamamaları için gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Çolakoğlu Mahallesi'nde 6 kilometre, Çolaklı Mahallesi'nde ise 4 kilometrelik stabilize yol serimi yapıldı.

"Çalışmalarımıza nerede ihtiyaç varsa hızla devam edeceğiz"

İlçenin her köşesinin ulaşılabilir olması ve vatandaşların bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için durmadan çalıştıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Her alanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırabilmek için daha fazla ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Yol yapımı süreçlerinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda anında müdahalede bulunarak yaşanabilecek sıkıntıları önlüyoruz. Daha önce birçok mahallemizde gerçekleştirdiğimiz gibi bugün iki mahallemizde 10 kilometrelik stabilize yol serimi çalışması yaptık. Bu bölgelerde yaşayan insanlarımızın olumsuz etkilenebilecekleri yağmur, çamur gibi durumlardan muzdarip olmasını istemiyoruz. Çalışmalarımıza her mahallede, nerede ihtiyaç varsa hızla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Çağırdığımızda hemen geliyorlar"

Toplamda 10 kilometrelik yol ağının stabilize yol serim çalışmalarının tamamlandığı Çolakoğlu ve Çolaklı mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin faaliyetlerinden ötürü memnun olduklarını dile getirdi. Çolakoğlu Mahallesi sakini İsmail Karagöz, "20 senedir Çolakoğlu Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Yolları temiz hale getiriyorlar. Kanalizasyon çalışması yapılmıştı. Yazın da kışın da sürekli çalışıyorlar. Şimdiye kadar da yaptılar. Şimdi de yapılan çalışmayla yağmur, çamur problemimiz giderilmiş oldu. İş görüyorlar. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'den Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Kazım Kazan ise, "Çalışmalar iyi. Çağırdığımız zaman gelip yapıyorlar, teşekkür ederiz" diye konuşurken Döndü Kazan ise, "Biz 4-5 senedir buradayız. Çalışmalardan dolayı memnunuz. İstediğimizde hemen yapıyorlar. Söylüyoruz geliyorlar, Allah razı olsun. Mağduriyetimiz gideriliyor. Çamurdan kurtuluyoruz. Memnunuz, Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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