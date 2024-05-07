Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi'nde yeni imar yolunu açtı - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi'nde yeni imar yolunu açtı

Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi\'nde yeni imar yolunu açtı

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi Pınarbaşı bölgesinde 5 bin metrelik yeni imar yolunu açmasının ardından çalışmaların sonuna geldi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın çalışmaları yerinde inceledi.

07.05.2024 14:08  Güncelleme: 14:09
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Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi Pınarbaşı bölgesinde 5 bin metrelik yeni imar yolunu açmasının ardından çalışmaların sonuna geldi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın çalışmaları yerinde inceledi.

İlçenin her köşesinde ulaşım yatırımları çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam eden Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için ilçenin birçok noktasında yol yapım ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın talimatlarıyla ilçenin dört bir yanına yeni imar yolları kazandıran ekipler, son olarak Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde 5 bin metrelik yeni imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çalışmaları yerinde inceleyerek kısa sürede imar yolunun vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Ekiplerin çalışmalarına seri bir şekilde devam ettiğini söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Mevcut yollardaki kaliteyi artırma çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da yeni imar yollarının açılmasıyla vatandaşımızın daha rahat olmasının önünü açıyoruz. Açılan imar yollarının bir an önce kullanıma hazır hale getirilmesini hedefliyoruz. İnşallah kısa sürede buradaki çalışmalarımız bitmiş olacak. Vatandaşımız gelip imarlı arsasında çalışmasını yapacak. Ekiplerimiz sadece burada çalışmıyor. Hem yeni imar yolunun açılması hem de depremden hasar gören, kışın da etkilediği yollarımızda da çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Her sokağa, her mahalleye dokunacağız; hizmet üreteceğiz" dedi.

"Büyük işler bizi bekliyor"

Bundan sonra sahadaki çalışmaları yakın bir şekilde takip edeceklerini ifade eden Başkan Taşkın, "Bir taraftan 'hayırlı olsun' ziyaretine gelen vatandaşlarımızı ağırlarken bir taraftan da arazide ekiplerimizle birlikte saha çalışması yapıyoruz. Battalgazili hemşehrilerimizden ricamız, 'hayırlı olsun' ziyaretleri için taleplerini karşılayamazsak kusurumuza bakmasınlar. Araziye de çıkmamız gerekiyor. Büyük işler bizi bekliyor. Hem kıştan çıkmanın getirdiği yıpranmışlık hem de deprem sonrasında yapılması gereken işler nedeniyle bizim mesaimizin çoğunu arazide geçirmemiz gerekiyor. 'Hayırlı olsun' ziyaretlerini bir ayla sınırlı tuttuk; bundan sonra bu ziyaretlere çok zaman ayıramayacağız, gelen hemşehrilerimiz notlarını iletirlerse, telefonlarını bırakırlarsa biz geri dönüş sağlayacağız. Battalgazili hemşehrilerimize hizmet etmek için ekiplerimizle birlikte sahada olacağız. Hemşehrilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Birlikte Battalgazi'ye hizmet etmek için çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi'nde yeni imar yolunu açtı - Son Dakika

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