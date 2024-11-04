Battalgazi'de 'Mahalle Sizin, Söz Sizin' Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Battalgazi'de 'Mahalle Sizin, Söz Sizin' Programı Gerçekleştirildi

Battalgazi\'de \'Mahalle Sizin, Söz Sizin\' Programı Gerçekleştirildi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve diğer yetkililer, Vaizpınarı Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

04.11.2024 18:10  Güncelleme: 18:18
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte "Mahalle Sizin, Söz Sizin" programı kapsamında Vaizpınarı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkanlar, bölge halkının sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği "Mahalle Sizin, Söz Sizin" programı kapsamında belediye başkanları, Vaizpınarı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci katılarak, mahalle halkının taleplerini dinledi. Vatandaşların sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen programda, bölgedeki altyapı, doğal gaz ve asfalt gibi temel ihtiyaçlar üzerinde duruldu.

"Bu şehir bizim, hep birlikte ayağa kaldıracağız"

Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için en değerli görevlerden biri olduğunu belirterek, "Mahalle Sizin, Söz Sizin programımızla mahallelerimizi adım adım ziyaret ediyor, sizlerle bir araya geliyoruz. Bu şehre gönül vermiş insanlar olarak sizlerin sorunlarını yerinde dinlemek, çözümler üretmek bizim öncelikli görevimizdir. Her bir mahalle bizim için eşit değerde ve önemde vatandaşlarımızın isteklerine, taleplerine ve ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Bugün burada siz değerli Vaizpınarı sakinleriyle buluşmaktan onur duyuyorum. Katılımlarınızla bize güç verdiniz. Mahallenize değer katacak her adımı birlikte atacağız. Özellikle altyapı, doğal gaz, asfalt gibi günlük yaşamda büyük öneme sahip konularda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Fen İşleri ve Park ve Bahçeler ekiplerimiz burada, her talebinizi dikkatle not alıyor. Şehrimizin her noktasına dokunarak, hizmetlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Mahallemizin değerli muhtarı ve mahalle başkanımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Biz her zaman sizin yanınızdayız, sorunlarınızı birlikte çözeceğiz. Sorunlar büyük, beklentiler yüksek olabilir. Ancak biz bu kentin her bir köşesine hizmet sunmak, sorunları çözmek için buradayız. Sizlerin desteğiyle Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.

"Malatya'yı yenilememiz gerekiyor"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bu tür toplantıların önemine değinerek, yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmasının şehrin kalkınmasında büyük rol oynadığını belirtti. Er konuşmasında, "Bugün burada vatandaşlarımızı dinlemek ve taleplerine çözüm üretmek için toplandık. Bayram Başkanımıza bu programın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde ilçe belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışacağımıza dair söz verdik. Bu uyum, şehrimizin hızlı bir şekilde yeniden inşasında büyük önem taşıyor. Konut projelerimiz hızla yükseliyor, yerinde dönüşüm ve rezerv alanlar ile hak sahipliği konutlarıyla şehrimizin yenilenme süreci ivme kazandı. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızın da destekleri önem taşıyor. Alan boşaltma ve yürütmeyi durdurma davaları süreci yavaşlatabiliyor. Bu şehir kardeşliğe, huzura ve barışa ihtiyaç duyuyor. Hep birlikte Malatya'mızı yeniden ayağa kaldıracağız. Uzun yıllardır çevre yolunun altı ve üstü gibi ayrımlar yapılmakta. Bu ayrımı ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Malatya'yı her bölgesiyle bir bütün olarak ele alıyoruz" diyerek kentsel bütünleşmeye vurgu yaptı.

"Battalgazi'ye hizmet etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de yaptığı konuşmada, zorluklara rağmen birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Kahveci, "Büyükşehir olarak ve Battalgazi Belediyesi olarak her türlü hizmetin arkasındayız. Bazen gecikmeler olabilir, zorlukların farkındayız. Son birkaç yılda pandemi, doğal afetler ve ekonomik sıkıntılar gibi birçok zorluk yaşandı. 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşandı. Bu büyük felakette en çok etkilenen illerden biri olduk. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu ekip her zaman milletimizin yanında oldu ve hizmet etmeye devam ediyor. İnşallah bu süreci hep birlikte aşacağız. Mahalle Sizin, Söz Sizin programları sayesinde vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurarak sorunları yerinde dinliyoruz. Bugün burada tüm kurumlarımızdan temsilciler var; Aksa'dan, Telekom'dan, Fen İşleri'nden ve daha birçok kurumdan arkadaşlarımız sizleri dinlemek için hazır. Bizi kırmayıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi'de 'Mahalle Sizin, Söz Sizin' Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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