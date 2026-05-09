Başkan Taşkın, Taştepe rezerv alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Taşkın, Taştepe rezerv alanında incelemelerde bulundu

Başkan Taşkın, Taştepe rezerv alanında incelemelerde bulundu
09.05.2026 15:29  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Rezerv Alanı'ndaki konut çalışmalarının %90 oranında tamamlandığını ve çevre düzenlemesi aşamasına geçildiğini açıkladı. Yaklaşık 3 bin 900 konutun bulunduğu alanda vatandaşların yeni yuvalarına Haziran sonu, Temmuz başı gibi taşınmaları bekleniyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Rezerv Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projede sona yaklaşıldığını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Mahallesi'nde yapımı devam eden rezerv alan çalışmalarını ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle yürütülen projede incelemelerde bulunan Taşkın, konutların büyük ölçüde tamamlandığını ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Şantiye alanında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, rezerv alan sürecinin zorlu ancak önemli bir süreç olduğunu belirterek, "Bugün Yeni Malatya'mızın gözbebeği Taştepe'deyiz. Belli aralıklarla şantiye alanlarını ziyaret ediyoruz. İlk ziyaretlerimizde henüz inşaat başlamamıştı. Muhtarımızla haftada bir iki toplantı yapıyor, bu alanın nasıl tahliye edileceğini değerlendiriyorduk. Bu süreç yaklaşık 4-5 ay sürdü. Yıkılmamış evlerin tahliyesi kolay olmadı. Yüzlerce hanemizi buradan taşıdık. Vatandaşlarımız konteynerlere yerleştirildi. Şimdi ise gördüğünüz gibi sona geldik. Şantiyedeki görevli arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre çalışmalar yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Şu anda çevre düzenlemesi ve peyzaj aşamasındayız. Yaklaşık 3 bin 900 konutun bulunduğu bu alanın kısa sürede yeniden inşa edilmesi büyük bir emeğin ürünüdür. Tahmini olarak Haziran sonu, Temmuz başı gibi vatandaşlarımız evlerine taşınmaya başlayacak. Haftaya geçici kabul ekibi geliyor. Artık final kısmına geldik. Hamdolsun Malatya'mızın yıldızı parlayan mahallesi Taştepe oldu. Eski Taştepe'den bugün Malatya'nın en güzel mahallelerinden birine kavuşmuş olduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, tüm yetkililere, burada emek veren işçilerimize, mühendislerimize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçti ama bugünleri geride bıraktık. İnşallah kısa süre sonra vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacak" dedi.

Taştepe Mahalle Muhtarı İhsan Özdağ ise mahallede yürütülen çalışmaların kısa sürede önemli bir noktaya ulaştığını belirtti.

Özdağ, "Burası merkez 29'a 3 olarak geçiyor. Şu anda çevre düzenleme çalışmaları başladı, altyapımız tamamlandı. Eskiden Taştepe denildiğinde insanlar farklı gözle bakıyordu. Bugün ise örnek gösterilen bir mahalle haline geldi. Burada toplam 3 bin 900 konut, 107 dükkan ve 4 fırın yapılıyor. Çok hızlı bir çalışma yürütüldü. Kaba inşaatların kısa sürede tamamlanması önemli bir başarı oldu. Başkanımız her zaman yanımızda oldu. Sürekli mahallemizi ziyaret etti, sorunlarımızla ilgilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Taşkın, Taştepe rezerv alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
İspanya’da alarm: Hantavirüsten ölen biriyle aynı uçakta bulunan kadın hastaneye kaldırıldı İspanya'da alarm: Hantavirüsten ölen biriyle aynı uçakta bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü
Aykut Kocaman’a kötü haber İstediği olmayabilir Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun son hali Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 16:39:37. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Taşkın, Taştepe rezerv alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.