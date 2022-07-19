Battalgazi tüp geçit çalışmaları tamamlandı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yoğun gayretleri sonucunda startı verilen Eskimalatya-Hasırcılar yolu üzerinde bulunan Hemzemin alt geçidindeki Tüp Geçit çalışmaları tamamlandı. Çift yönlü gidiş-geliş şeklinde yapılan Tüp Geçit, trafik akışını rahatlatmasının yanı sıra görseli ile de olumlu not aldı

Eski Malatya-Hasırcılar yolu üzerinde bulunan, Turgut Özal Üniversitesi ve Feribot İskelesine giden güzergahta darlığı sebebi ile ilçedeki trafik akışında büyük sorun oluşturan Hemzemin alt geçidi, Daha modern ve yaşanabilir bir Battalgazi oluşturmak için vizyonel projeleri bir bir hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yoğun gayretleri ile çözüme kavuşturuldu. Battalgazi Belediyesi mühendisleri tarafından projelendirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun onayı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapımına başlanılan, Çelik Plakalı Koruge Borudan oluşan 8 metre eninde ve 9 metre yüksekliğindeki Tüp Geçit çalışmaları tamamlandı. Yapımı tamamlanan Tüp Geçit, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarının ardından araç trafiğine açıldı. Çift gidiş-geliş şeklinde yapılan Tüp Geçit, ilçedeki trafik akışının rahatlatılmasının yanı sıra şıklığı ile de göz kamaştırıyor. Güvenli bir şekilde yolculuklarını gerçekleştiren araç sürücüleri, girişimleriyle projenin hayata geçirilmesini sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e özel olarak teşekkürlerini ilettiler.

Battalgazi'deki trafik akışının daha sağlıklı bir şekilde sağlandığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'mizde demiryolunun çok eskiden geçmiş olması nedeniyle taştan yapılan alt geçitlerimiz vardı. Bu alt geçitlerin dar olması nedeniyle araçlarımız buradan zor geçiyordu ve trafik kazaları meydana geliyordu. Göreve geldikten sonra buralarla ilgili zaman kaybetmeden çalışmamızı başlattık. Çalışmalarımızın sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından startı verilen Tüp Geçit çalışmaları belirli bir zaman aralığında tamamlandı. Malatya Büyükşehir Belediyemizin asfalt çalışmasını tamamlanması ile Tüp Geçitlerimiz araç trafiğine açıldı ve trafik akışı daha sağlıklı bir şekilde sağlanıyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Battalgazi'mize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - MALATYA