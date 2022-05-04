Battalgazi Yıldıztepe'de asfaltlama çalışmaları - Son Dakika
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Battalgazi Yıldıztepe'de asfaltlama çalışmaları

04.05.2022 12:30
Battalgazi Yıldıztepe'de asfaltlama çalışmaları

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.

Bozuk yolu olmayan bir Battalgazi için ilçenin dört bir yanında ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla büyük takdir toplamaya devam ediyor. İlçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, eş zamanlı çalışmalar ile aynı anda birçok mahallede hizmet üretmeye devam ediyor. Geride kalan 3 yıllık zaman zarfından toplam 325 milyonluk ulaşım yatırımlarını hayata geçiren ekipler, son olarak Yıldıztepe Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarının startını verdi. Hummalı çalışma ortaya koyan ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların istifadesine sundu. Daha yaşanılabilir bir Battalgazi için var gücüyle çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu çalışmaları, vatandaşlardan da büyük takdir topladı. - MALATYA

Battalgazi Yıldıztepe'de asfaltlama çalışmaları
Battalgazi Yıldıztepe'de asfaltlama çalışmaları
Battalgazi Yıldıztepe'de asfaltlama çalışmaları

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Fen İşleri Müdürlüğü, Battalgazi, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Battalgazi Yıldıztepe'de asfaltlama çalışmaları - Son Dakika


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