Baybatur Sardes'te gençlere kötü söz sahibine aittir dedi - Son Dakika
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Baybatur Sardes'te gençlere kötü söz sahibine aittir dedi

Baybatur Sardes\'te gençlere kötü söz sahibine aittir dedi
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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Salihli'deki Sardes Antik Kenti'nde düzenlenen "Söz Gençlikte" programında AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Gençlere doğruluk ve ahlaklı duruş tavsiyesinde bulunan Baybatur, iftiralara karşı ilahi adalete güvendiklerini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Salihli ilçesindeki tarihi Sardes Antik Kenti'nde düzenlenen "Söz Gençlikte" programında AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Baybatur, Türkiye'nin geleceğine gençlerin enerjisi, inancı ve kararlılığıyla yön vereceklerinin altını çizdi. AK Parti'nin gençleri siyasetin sadece yarını değil, bugünü olarak gördüğünü vurgulayan Baybatur, "Gençlerimizin düşüncelerine değer veren, önlerini açan ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için imkan sağlayan bir anlayışla çalışıyoruz. Bizim siyasetimizin merkezinde millet, hedefinde hizmet vardır. Manisa'mıza ve ülkemize duyduğumuz hizmet sevdasıyla durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kötü söz sahibine aittir"

Buluşmada gençlere doğruluk ve ahlaklı duruş konusunda tavsiyelerde bulunan Baybatur, atılan iftiralara karşı ilahi adalete güvendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz her şartta doğru olanı yapacak, doğruluktan ve ahlaklı duruştan asla vazgeçmeyeceğiz. Birileri size iftira atabilir, hakkınızda yalan söyleyebilir. Ancak unutmayın; kötü söz sahibine aittir. İftiranın ağır bir vebali ve mutlaka bir karşılığı vardır. Biz ilahi adalete inanıyor, Rabbimize güveniyoruz. Yolumuz doğruluk, gayemiz hizmet, gücümüz ise milletimizdir."

Baybatur, konuşmasının sonunda gençlerin Türkiye yüzyılı hedeflerinin en önemli güvencesi olduğunu belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Baybatur Sardes'te gençlere kötü söz sahibine aittir dedi - Son Dakika

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