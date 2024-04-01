Bayburt ve Gümüşhane'de seçim sonuçları sonrası kutlama yapıldı.
Bayburt Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti'li Mete Memiş, düğün salonunda partililerle bir araya geldi.
Bayburt'ta kendisine oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını belirten Memiş, Bayburt'u 5 yıl aradan sonra yeniden AK Parti belediyeciliği ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Memiş, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eksik bıraktıklarımızı tamamlayacağız. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Bayburt'u hep birlikte oluşturacağımıza bütün hemşehrilerimizin inandığını düşünüyorum. Bayburt'u kucaklayıp yeniden bu şehri hak ettiği yere getirmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.
Daha yaşanılabilir bir Bayburt için çaba sarf edeceğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:
"AK Parti il teşkilatımızın bütün kademelerine, milletvekilimize teşekkür ediyorum. Bayburt, Bayburtluların bütünüyle, misafirlerimizle, gurbetçilerimizle, AK Parti teşkilatımızın bütünüyle, hükümetimizle ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yeniden daha yukarılara taşınacaktır. Projelerimizi ona göre hazırladık. Projelerimiz, Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yüzünü güldürdüğümüz için mutluyuz, kendisine desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."
Gümüşhane
Gümüşhane Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer, vatandaşlara seslendi.
Parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Başer'in başarısını kutladı.
Kendilerine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayacaklarını belirten Başer, "Bizi ilgilendiren tek şey var, Gümüşhanelilik ortak paydası ve aldığı sorumluluğu, görevi yerine getiren mesai arkadaşlarımız. Herkes müsterih olsun, biz kazandık, tüm Gümüşhane kazandı." diye konuştu.
MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük de partisine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Küçük, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerinin canla başla Gümüşhane için çalışacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.
Son Dakika › Politika › Bayburt ve Gümüşhane'de Seçim Sonuçları Sonrası Kutlama - Son Dakika
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sandıkların açılmasıyla birlikte milletin yanında olacaklarını ve İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kurum, seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti ve Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını vurguladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, 'İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir' dedi.
Bursa'da yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Bozbey önde götürürken, AK Parti Adayı Alinur Aktaş ise oy oranında azalış olduğunu belirtti.
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