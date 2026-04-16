"Bayğaralar" suç örgütü operasyonunda 216 şüpheli ve 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı

16.04.2026 21:26
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Bayğaralar' suç örgütüne yapılan operasyon sonucu yakalanan 296 şüpheliden 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuğun tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Sokak çetelerine göz açtırmayacağız' demiştik. Bu sözümüzün gereğini kararlılıkla yerine getiriyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Bayğaralar' çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan'da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 233'ü ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Sokakları tehdit eden her türlü örgüte yönelik mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Soruşturma kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış; bu çerçevede yaklaşık 276 milyon lira değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur. Bu başarılı operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edecek; sokaklarımızı tehdit eden, evlatlarımızı istismar eden organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Saldırının yaşandığı okuldan geriye bu görüntüler kaldı Saldırının yaşandığı okuldan geriye bu görüntüler kaldı
Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
21:16
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:33
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
20:27
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
